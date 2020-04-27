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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan herkesi şaşırttı

Zalim İstanbul oyuncusu Fikret Kuşkan, Agah karakteriyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Dizide Karaçay Ailesi'nin otoriter reisi olan ve güçlü karakteriyle diziye damga vuran Fikret Kuşkan sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizideki başarısının ardından özel hayatı da mercek altına alınan Fikret Kuşkan hakkında en çok araştırılan konu 'Fikret Kuşkan nereli' oldu. İşte Fikret Kuşkan'ın memleketi...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 15:21
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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan herkesi şaşırttı

Sevilen oyuncu Fikret Kuşkan, Zalim İstanbul dizisindeki Agah karakteriyle son dönemin gözde oyuncularından olmayı başardı. Dizideki başarısının ardından özel hayatı da mercek altına alınan Fikret Kuşkan hakkında en çok araştırılan konu 'Fikret Kuşkan nereli' oldu. İşte Fikret Kuşkan'ın memleketi…

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan herkesi şaşırttı

Okan Yalabık – Balıkesir

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan herkesi şaşırttı

Ebru Özkan – Ankara

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan herkesi şaşırttı

Damla Colbay – İzmir

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan herkesi şaşırttı

Kaan Yıldırım – İstanbul