Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan herkesi şaşırttı

Zalim İstanbul oyuncusu Fikret Kuşkan, Agah karakteriyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Dizide Karaçay Ailesi'nin otoriter reisi olan ve güçlü karakteriyle diziye damga vuran Fikret Kuşkan sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Dizideki başarısının ardından özel hayatı da mercek altına alınan Fikret Kuşkan hakkında en çok araştırılan konu 'Fikret Kuşkan nereli' oldu. İşte Fikret Kuşkan'ın memleketi...