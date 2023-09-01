Hayal Köseoğlu’ndan yıllar sonra şaşırtan itiraf! İntikam için yaptıkları şoke etti

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu, daha sonra rol aldığı yapımlar kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Bir dönem verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncu, intikam için 5 ayda 36 kilo verdiğini belirtti. Çok zor bir süreç geçirdiğini belirten Köseoğlu, "Bulimia ile uğraştım" dedi. İşte Hayal Köseoğlu'nun açıklamaları...