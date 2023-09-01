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Hayal Köseoğlu’ndan yıllar sonra şaşırtan itiraf! İntikam için yaptıkları şoke etti

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu, daha sonra rol aldığı yapımlar kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Bir dönem verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncu, intikam için 5 ayda 36 kilo verdiğini belirtti. Çok zor bir süreç geçirdiğini belirten Köseoğlu, "Bulimia ile uğraştım" dedi. İşte Hayal Köseoğlu'nun açıklamaları...

Giriş Tarihi: 01.09.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 16:10
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Hayal Köseoğlu’ndan yıllar sonra şaşırtan itiraf! İntikam için yaptıkları şoke etti

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu, Melis İşiten'in YouTube'daki programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Hayal Köseoğlu’ndan yıllar sonra şaşırtan itiraf! İntikam için yaptıkları şoke etti

"BULIMIA İLE UĞRAŞTIM"

İntikam için 5 ayda 36 kilo verdiğini belirten Köseoğlu, yaşadığı süreçle ilgili şunları söyledi:

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Hayal Köseoğlu’ndan yıllar sonra şaşırtan itiraf! İntikam için yaptıkları şoke etti

"Lisede bir çocuğa aşık oldum. Kiloluyum diye dalga geçti. İntikam almak için 5 ayda 36 kilo verdim."

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Hayal Köseoğlu’ndan yıllar sonra şaşırtan itiraf! İntikam için yaptıkları şoke etti

"Bulimia ile uğraştım. Fazladan yarım dilim ekmek yesem, çıkartıyordum. Zayıflayınca sevgili olduk. Ama bir hafta sonra terk ettim"

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Hayal Köseoğlu’ndan yıllar sonra şaşırtan itiraf! İntikam için yaptıkları şoke etti

Yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Hayal Köseoğlu'nun eski sevgilisinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Hayal Köseoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eski aşkı...