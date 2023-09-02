02 Eylül 2023, Cumartesi
Bebeğini kaybetmişti! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi
Eski milli futbolcu Arda Turan ile evliliğinden iki erkek çocuk dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan'ın 3'üncü kez yaşadığı bebek heyecanı yarım kalmıştı. Hamilelik sürecinde iki aylık bebeğini kaybeden 37 yaşındaki sosyetik güzel, beş yaşındaki oğlu ve annesi ile birlikte Nişantaşı'nda hastane çıkışı objektiflere yansıdı.
Giriş Tarihi: 02.09.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 09:27
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