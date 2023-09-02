Bebeğini kaybetmişti! Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi

"ADI FARAH ASLIHAN OLSUN"

İki erkek çocuğu olan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, her fırsatta ne kadar kalabalık bir aile olmak istediklerini dile getiriyordu. Sosyetik güzel, "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey. Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var, üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum" açıklamasını yapmıştı.