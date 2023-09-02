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Bebeğini kaybetmişti! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi

Eski milli futbolcu Arda Turan ile evliliğinden iki erkek çocuk dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan'ın 3'üncü kez yaşadığı bebek heyecanı yarım kalmıştı. Hamilelik sürecinde iki aylık bebeğini kaybeden 37 yaşındaki sosyetik güzel, beş yaşındaki oğlu ve annesi ile birlikte Nişantaşı'nda hastane çıkışı objektiflere yansıdı.

Giriş Tarihi: 02.09.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 09:27
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Bebeğini kaybetmişti! Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi

2018 yılında dünyaevine giren Arda Turan ve Aslıhan Doğan, aynı yıl Hamza Arda'nın doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamış, 2020'de ikinci oğlu Asil Aslan'ı kucağına almıştı.

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Bebeğini kaybetmişti! Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi

Üçüncü çocuk heyecanı yaşayan çift gittikleri doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrenmiş, mutlulukları yarım kalmıştı.

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Bebeğini kaybetmişti! Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi

"HAMZA ARDA İÇİN GELDİK"

Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi'ndeydi. Ünlü isim, büyük oğlu Hamza Arda ve annesiyle beraber hastane çıkışı görüntülendi.

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Bebeğini kaybetmişti! Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi

Basın mensuplarının 'geçmiş olsun' dileklerini iletmesi üzerine Aslıhan Doğan, "Kendim için değil, Hamza Arda için geldik arkadaşlar. Rutin kontrollerimiz vardı. Şimdi eve gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bebeğini kaybetmişti! Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan hastane çıkışı görüntülendi

"ADI FARAH ASLIHAN OLSUN"

İki erkek çocuğu olan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, her fırsatta ne kadar kalabalık bir aile olmak istediklerini dile getiriyordu. Sosyetik güzel, "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey. Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var, üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum" açıklamasını yapmıştı.