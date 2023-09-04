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Haberler Galeri ‘Lüks nedir?’ demişti! Paris’teki evini paylaşan Tuba Büyüküstün sosyal medyanın diline düştü

‘Lüks nedir?’ demişti! Paris’teki evini paylaşan Tuba Büyüküstün sosyal medyanın diline düştü

Sosyal medyada hesabını aktif olarak kullanan Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde "Düşünüyorum, lüks nedir?" diye sorduğu bir video yayınlamıştı. "Çok paran olması ve o parayla arabalar jetler, çantalar alabilmek midir lüks?" diyen oyuncu, Paris'teki evinden bir paylaşım yapınca sosyal medyanın diline düştü.

Giriş Tarihi: 04.09.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 10:00
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‘Lüks nedir?’ demişti! Paris’teki evini paylaşan Tuba Büyüküstün sosyal medyanın diline düştü

Tuba Büyüküstün, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Geçen ay İngilizce konuştuğu videosuyla sosyal medyada viral olan Büyüküstün, 'Lüks nedir?' notunu düştüğü videosuyla da gündem olmuştu.

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‘Lüks nedir?’ demişti! Paris’teki evini paylaşan Tuba Büyüküstün sosyal medyanın diline düştü

"Düşünüyorum, lüks nedir?" diyen oyuncu devamında "Çok paran olması ve o parayla arabalar jetler, çantalar alabilmek midir lüks? Ya da özel parçalara sahip olmak mıdır? Tek, başka kimsede olmayan? Ya da sadece kendin olabilmek midir? Basit olabilmek sakin, sade ya da deli. Her nasılsan öyle kendin olabilmek, başka şeylere ihtiyaç duymamak mıdır acaba lüks?" ifadelerini kullanmıştı.

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‘Lüks nedir?’ demişti! Paris’teki evini paylaşan Tuba Büyüküstün sosyal medyanın diline düştü

Uzun yıllardır çocuklarıyla Fransa'da yaşayan Tuba Büyüküstün bu açıklamalardan bir süre sonra Paris'teki evinden paylaşım yapınca olay oldu. Oyuncunun kentte kiraya verdiği bir evi daha olduğunun sosyal medyada iddia edilmesi sonrası yorumlar da gecikmedi.

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‘Lüks nedir?’ demişti! Paris’teki evini paylaşan Tuba Büyüküstün sosyal medyanın diline düştü

Oyuncunun paylaşımına "Paris'teki evimden doğduğum coğrafyaya felsefe yapmaktır lüks" yorumları geldi.

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‘Lüks nedir?’ demişti! Paris’teki evini paylaşan Tuba Büyüküstün sosyal medyanın diline düştü

İşte Tuba Büyüküstün'ün o paylaşımı ve ünlü isimlerin evleri...