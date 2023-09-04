04 Eylül 2023, Pazartesi
‘Lüks nedir?’ demişti! Paris’teki evini paylaşan Tuba Büyüküstün sosyal medyanın diline düştü
Sosyal medyada hesabını aktif olarak kullanan Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde "Düşünüyorum, lüks nedir?" diye sorduğu bir video yayınlamıştı. "Çok paran olması ve o parayla arabalar jetler, çantalar alabilmek midir lüks?" diyen oyuncu, Paris'teki evinden bir paylaşım yapınca sosyal medyanın diline düştü.
Giriş Tarihi: 04.09.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 10:00
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