Kim Milyoner Olmak İster'de finale koşuyor! 1 milyon değerindeki soruya ulaştı! ATV ekranlarında tarihi anlar...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine izleyenleri ekranlara kilitlerken, Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacı milyonluk soruya ulaştı. Adım adım finale yürüyen Göğercin büyük heyecan yaşarken 1 milyon değerindeki soru şimdiden merak edilmeye başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü 10 Eylül 2023 saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2023 01:17 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 01:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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