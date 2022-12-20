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Haberler Galeri Ali Poyrazoğlu’na ait tiyatronun deposunda yangın çıktı! Poyrazoğlu üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı

Ali Poyrazoğlu’na ait tiyatronun deposunda yangın çıktı! Poyrazoğlu üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depoda yangın çıktı. Yangın sonucu depo küle döndü. Ali Poyrazoğlu, kötü olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı. Durmak yok. Yarın yeniden başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 13:38
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Ali Poyrazoğlu’na ait tiyatronun deposunda yangın çıktı! Poyrazoğlu üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi, Nehir Sokak'ta geçen gün saat 15.30 sularında bir gecekonduda çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek etraftaki binalara da sıçradı.

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Ali Poyrazoğlu’na ait tiyatronun deposunda yangın çıktı! Poyrazoğlu üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı

ALİ POYRAZOĞLU'NA AİT DEPO KÜLE DÖNDÜ

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosuna ait, tiyatro dekorlarının ve kuklaların bulunduğu depo da alevlere teslim oldu.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürülen yangında dekorların bulunduğu depo küle döndü.

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Ali Poyrazoğlu’na ait tiyatronun deposunda yangın çıktı! Poyrazoğlu üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı

"CANIM ÇOK SIKKIN"

Ali Poyrazoğlu deponun yandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Ali Poyrazoğlu’na ait tiyatronun deposunda yangın çıktı! Poyrazoğlu üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı

Poyrazoğlu yaptığı paylaşımda, "Canım çok sıkkın. 50 önce kurduğum tiyatromun büyük deposu yandı bugün. Bütün dekorlar, ses ışık sistemleri…

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Ali Poyrazoğlu’na ait tiyatronun deposunda yangın çıktı! Poyrazoğlu üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı

"YANGIN HER ŞEYİ ALDI"

Bir tiyatro müzesi için oluşturduğum 200 kukla, büyük bir maske koleksiyonu... Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı… Durmak yok… Yarın yeniden başlıyoruz" dedi.