20 Aralık 2022, Salı
Ali Poyrazoğlu’na ait tiyatronun deposunda yangın çıktı! Poyrazoğlu üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depoda yangın çıktı. Yangın sonucu depo küle döndü. Ali Poyrazoğlu, kötü olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı. Durmak yok. Yarın yeniden başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 13:38
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