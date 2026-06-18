Ali Ağaoğlu'nun 6. çocuk heyecanı: Bige Yıldırımer'e hamilelik hediyesi Bodrum'dan

Dört farklı kadından beş çocuğu ve beş torunu bulunan Ağaoğlu, yaklaşık 15 yıldır birlikte olduğu Bige Yıldırımer ile bebek sevinci yaşıyor. 2007 Miss Model of Turkey birincisi olan Yıldırımer'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Ağaoğlu'nun, hamilelik haberini kutlamak amacıyla sevgilisi Bige Yıldırımer'e Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye ettiği ortaya çıktı.

"Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu ile ilgili çok şaşıracağınız bir haberim var! Dört farklı kadından beş çocuğu; beş de torunu olan Ali Ağaoğlu, 72 yaşında bir kez daha baba olmaya hazırlanıyor. Ali Bey'i bu yaşta bir kez daha baba yapacak olan kişi ise; yaklaşık 15 yıldır flört ettiği, 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer.

Cankurt, bebek müjdesiyle ilgili şu yazıyı kaleme aldı:

Ağaoğlu, kendisinden 36 yaş küçük olan sevgilisi Bige Yıldırımer'den baba olacağı müjdesini alınca mutluluktan havalara uçmuş. Ağaoğlu'nun, 3 aylık hamile olan sevgilisine, doğumu beklemeden 'hamilelik' hediyesi aldığını da öğrendim. Ağaoğlu, müjdeyi veren sevgilisi Yıldırımer'e Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye etmiş.

Ayrıca Yıldırımer'e daha önce İstanbul'da bir ev ve lüks bir otomobil hediye ettiğini de öğrendim. Umarım Bige Yıldırımer de bebeği de sağlıkla kurtulur. Bu arada Ali Ağaoğlu, 72 yaşında baba olan ve 'Yaşlı Baba Ligi'nin zirvesindeki isim Ünal Aysal'ı koltuğundan edip zirveye yerleşecek. Ünal Aysal ikinciliğe, 66 yaşında baba olan Dikran Masis de üçüncülüğe gerileyecek"

ALİ AĞAOĞLU'NUN BÜYÜK AİLESİ: ÇOCUKLARI VE TORUNLARI

İş dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ali Ağaoğlu, hem kariyeriyle hem de kalabalık ve renkli ailesiyle sıkça gündeme geliyor. Toplamda 5 çocuğu ve 5 torunu bulunan ünlü iş insanının aile tablosu oldukça geniş.

Ali Ağaoğlu'nun farklı beraberliklerinden dünyaya gelen 5 çocuğu bulunuyor:

Sema Ağaoğlu ile olan evliliğinden: Alican ve Sena.

Ayten Alpar ile olan beraberliğinden: Mertcan.

Diğer birlikteliklerinden: Ali Ege (bugün 13 yaşında) ve bir çocuğu daha bulunmaktadır.

5 TORUNLA GELEN MUTLULUK

Ağaoğlu ailesinde kuşak bağları oldukça güçlü. Ünlü iş insanının 3'ü erkek, 2'si kız olmak üzere toplamda 5 torunu bulunuyor:

Alican ve Miray Ağaoğlu çiftinden: 2018 doğumlu Alin ve 2019 doğumlu Selin.

Sena ve Koray Kırcal çiftinden: İlk oğulları Koray, 2023 başında dünyaya gelen Koraslan ve ardından dünyaya gelen Korhun.