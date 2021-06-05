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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Bunu kimse bilmiyordu

Cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle adında söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun, kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Coşkun, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile yakaladıkları uyumla diziye damga vuran Coşkun'un boyu merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un boyu...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 17:34 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 17:36
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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Bunu kimse bilmiyordu

Kardeşlerim'in genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakırken boyuyla merak konusu oldu.

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Bunu kimse bilmiyordu

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun ve ünlü isimlerin boyu...

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Bunu kimse bilmiyordu

Hafsanur Sancaktutan - 1.63 m

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Bunu kimse bilmiyordu

Alperen Duymaz - 1,84 m

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Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Bunu kimse bilmiyordu

Melisa Aslı Pamuk - 1,76 m