Kardeşlerim’in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi şaşırttı! Bunu kimse bilmiyordu

Cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle adında söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun, kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Coşkun, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Rol arkadaşı Onur Seyit Yaran ile yakaladıkları uyumla diziye damga vuran Coşkun'un boyu merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un boyu...