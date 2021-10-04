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Gülben Ergen hastanelik oldu! Son durumunu paylaştı: Ağrıdan inledim

Gülben Ergen hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Evinde düşerek sakatlanan şarkıcı, son durumuyla ilgili bilgi verdi. Hastanede odasından paylaşım yapan Ergen, "Gece ağrıdan 'sessizce inleyen' yine benim..." ifadelerini kullandı. İşte şarkıcının sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 04.10.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 11:59
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Gülben Ergen hastanelik oldu! Son durumunu paylaştı: Ağrıdan inledim

Geçtiğimiz yıl aralık ayında koronavirüse yakalandığını duyuran ve gördüğü tedavi sonrasında iyileşen Gülben Ergen, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü şarkıcı, evinde ayak bileğini burkarak, düştüğünü duyurdu.

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Gülben Ergen hastanelik oldu! Son durumunu paylaştı: Ağrıdan inledim

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Mustafa Erdoğan ile evliliğinden Atlas, Ares ve Güney adında üç çocuğu olan Ergen, üzücü haberi Instagram'dan paylaştı.

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Gülben Ergen hastanelik oldu! Son durumunu paylaştı: Ağrıdan inledim

Hastanede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Gülben Ergen, sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menüsküs yırtığı oluştuğunu ifade etti.

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Gülben Ergen hastanelik oldu! Son durumunu paylaştı: Ağrıdan inledim

"SESSİZCE İNLEDİM"

Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Ergen, şunları dile getirdi: "Dün gece evimizin içerisinde, düz yerde, ayak bileğimi nasıl burktuğumu anlamadan düşmeyi başaranlardanım... Süper Women tripleriyle 'Geçer, geçer. Yarına bir şey kalmaz' deyip, doktoru aramayan, hastaneye gitmeyen, gece ağrıdan 'sessizce inleyen' yine benim...

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Gülben Ergen hastanelik oldu! Son durumunu paylaştı: Ağrıdan inledim
Kahvaltıda krep, akşam maç öncesi bitmesi gereken ödevler, yazlıkların kalkıp, kışlıkların çıkması, verilecek kıyafetlerin denenmesi gibi tatlı detaylar günlük neşemizle devam ederken... Yola çıktığımız yeni markamızın reklam filminin son revizeleri, yayın tarihi, onayı, müziğinin okunması, onaylanan konser tarihlerinin takvimi, gidiş-dönüş detayları, nerede ne kostüm giyilecek, kendi markamın Sağlık Bakanlığı belgelerinin tamamlanması, yeni web sitesinin içeriği... Hepsine benim bakmam, hatasız onay vermem gereken bir kucak dolusu sorumluluk daha... Zor ama şikayet yok... Sağ ayak tabanında avülziyon kırığı dediğimiz bağ yaralanması ve dizde de menisküs yırtığı... Hay maşallah... Arayan, soran yazan herkese teşekkürler. Ağrı kesicimi aldım, ayağımı uzattım. Bir köfteli yayla çorbamız var ki, yarın takla attırır bana... O zaman hep birlikte ne diyoruz? Unutmayın ki; kırık, çatlak, yırtık hepsi hallolur. Ruh sağlığımız yerinde..."