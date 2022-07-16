Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı son haliyle olay oldu! Emir Berke Zincidi’yi gören tanıyamadı! Spor salonundan çıkmıyor

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Küçük Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi son haliyle olay oldu. 5 yaşında şöhreti yakalayan ve uzun süredir kameralardan uzak olan Zincidi geçtiğimiz aylarda 16 yaşına bastı. Zincidi'yi görenler tanıyamadı.