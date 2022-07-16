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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı son haliyle olay oldu! Emir Berke Zincidi’yi gören tanıyamadı! Spor salonundan çıkmıyor

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Küçük Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi son haliyle olay oldu. 5 yaşında şöhreti yakalayan ve uzun süredir kameralardan uzak olan Zincidi geçtiğimiz aylarda 16 yaşına bastı. Zincidi'yi görenler tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 16.07.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 14:48
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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı son haliyle olay oldu! Emir Berke Zincidi’yi gören tanıyamadı! Spor salonundan çıkmıyor

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle yıldızı parlayan Emir Berke Zincidi, çok küçük yaşta şöhreti yakaladı.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı son haliyle olay oldu! Emir Berke Zincidi’yi gören tanıyamadı! Spor salonundan çıkmıyor

Diziyle adını geniş kitlelere duyuran minik Osman Emir Berke Zincidi büyüdü.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı son haliyle olay oldu! Emir Berke Zincidi’yi gören tanıyamadı! Spor salonundan çıkmıyor

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Emir Berke Zincidi'nin değişimi büyük olay oldu.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı son haliyle olay oldu! Emir Berke Zincidi’yi gören tanıyamadı! Spor salonundan çıkmıyor

Geçtiğimiz aylarda16 yaşında basan Emir Berke Zincidi spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Küçük Osman’ı son haliyle olay oldu! Emir Berke Zincidi’yi gören tanıyamadı! Spor salonundan çıkmıyor

16 yaşına basan ünlü oyuncu spora olan tutkusu ile biliniyor.