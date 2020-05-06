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Aleyna Tilki sokağa çıkma yasağını deldi!

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına takılan Aleyna Tilki, yasağı hiçe saydı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Tilki, son yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı. Çiftliği andıran bir yerde bir eşekle çekilmiş videosunu paylaşan ünlü şarkıcının takipçilerinden binlerce yorum geldi.

Giriş Tarihi: 06.05.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 15:58
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Aleyna Tilki sokağa çıkma yasağını deldi!

Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altındaki gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmesi, şarkıcı Aleyna Tilki'yi de etkiledi.

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Aleyna Tilki sokağa çıkma yasağını deldi!

20 yaşındaki şarkıcı, son paylaşımıyla akıllara 'yasağı mı deldi?' sorusunu getirdi.

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Aleyna Tilki sokağa çıkma yasağını deldi!

Instagram hesabından çiftliği andıran alandan bir eşekle videosunu paylaşan Aleyna Tilki, altına "İlk eşek arkadaşım" notunu düştü.

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Aleyna Tilki sokağa çıkma yasağını deldi!

Takipçileri tarafından gönderinin altına binlerce yorum yağdı.

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Aleyna Tilki sokağa çıkma yasağını deldi!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de "Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak" diye bir paylaşım yapmıştı.