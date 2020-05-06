Aleyna Tilki sokağa çıkma yasağını deldi!

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına takılan Aleyna Tilki, yasağı hiçe saydı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Tilki, son yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı. Çiftliği andıran bir yerde bir eşekle çekilmiş videosunu paylaşan ünlü şarkıcının takipçilerinden binlerce yorum geldi.