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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Aleyna Tilki şimdi de rock yıldızlarını hedef aldı! Kızdıracak açıklama Aleyna Tilki şimdi de rock yıldızlarını hedef aldı! Kızdıracak açıklama
Müzik kariyerindeki başarısıyla olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, şimdi de rockçı sanatçılarını hedef aldı. Tilki, "Pop star olmak disiplin gerektiriyormuş. Rock star olsaydım rahat takılabilirdim" dedi.
Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:09
Şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki'den şimdi de rock yıldızlarını kızdıracak açıklama geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya yıldızı olmak için çalıştığını belirten şarkıcı, "Hayatım inanılmaz düzenli. Günde 7-8 saat çalışıyorum. Pop star olmak disiplin gerektiriyormuş. Rock star olsaydım rahat takılabilirdim. Dünya starı olmak için bir işçi kadar çalışmak lazım" diyerek, rockçı müzisyenlere gönderme yaptı.
"Bedenime yatırım yapıyorum" diyen Tilki, "Fıstık ezmesi, yulaf, muz gibi yağlı ve enerji verecek şeyler yiyorum. Gocunmadan emek veriyorum. Güzel bir sonuç almak için ne gerekiyorsa onu yapmak lazım" şeklinde konuştu.
Genç popçu, "20 yaşında ne yapabilirim ki başka? Yatsam çok büyük kayıp olurdu. Bu yaşın enerjisinin hakkını vermeliyim" ifadelerini kullandı.