Aleyna Tilki şimdi de rock yıldızlarını hedef aldı! Kızdıracak açıklama

Dünya yıldızı olmak için çalıştığını belirten şarkıcı, "Hayatım inanılmaz düzenli. Günde 7-8 saat çalışıyorum. Pop star olmak disiplin gerektiriyormuş. Rock star olsaydım rahat takılabilirdim. Dünya starı olmak için bir işçi kadar çalışmak lazım" diyerek, rockçı müzisyenlere gönderme yaptı.



