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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem’e ne oldu? Son hali şaşırttı…

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle bir döneme damgasını vuran İpek Erdem, son haliyle herkesi şaşırttı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla Hayat Bilgisi'nin en çok konuşulan oyuncularından biri olan 36 yaşındaki İpek Erdem saçlarını 3 numaraya vurdu. Kısa saçlı halini sosyal medya hesabından paylaşan Erdem takipçilerini şoke etti.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:41
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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem’e ne oldu? Son hali şaşırttı…

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Barbi Gamze' rolüyle hafızalara kazınan İpek Erdem, sosyal medyadan paylaştığı karelerle hayranlarını şaşırttı. Saçlarını 3 numaraya vuran İpek Erdem'in son hali herkesi şaşırttı.

İşte İpek Erdem'in yeni imajı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem’e ne oldu? Son hali şaşırttı…

Soner Sarıkabadayı

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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem’e ne oldu? Son hali şaşırttı…

Soner Sarıkabadayı

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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem’e ne oldu? Son hali şaşırttı…

Soner Sarıkabadayı

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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem’e ne oldu? Son hali şaşırttı…

Gülşen