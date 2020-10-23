Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem’e ne oldu? Son hali şaşırttı…

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle bir döneme damgasını vuran İpek Erdem, son haliyle herkesi şaşırttı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla Hayat Bilgisi'nin en çok konuşulan oyuncularından biri olan 36 yaşındaki İpek Erdem saçlarını 3 numaraya vurdu. Kısa saçlı halini sosyal medya hesabından paylaşan Erdem takipçilerini şoke etti.