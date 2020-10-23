Baba olan Kenan İmirzalıoğlu duygularını anlattı

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın Lalin ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Çift hastaneye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlarken İmirzalıoğlu yaşadığı duyguları anlattı.