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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Baba olan Kenan İmirzalıoğlu duygularını anlattı
Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın Lalin ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Çift hastaneye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlarken İmirzalıoğlu yaşadığı duyguları anlattı.
Giriş Tarihi: 23.10.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 08:46
ATV'nin yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu Sinem Kobal'ın kızları dünyaya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kobal, bebeğini Taksim Acıbadem Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya getirdi. Çift, kızlarına Lalin adını verdi.
Dün hastaneden çıkan aile, mutluluk pozları verdi. Kobal, "İkimizin de sağlık durumu iyi" dedi.