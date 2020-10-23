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Baba olan Kenan İmirzalıoğlu duygularını anlattı

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın Lalin ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Çift hastaneye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlarken İmirzalıoğlu yaşadığı duyguları anlattı.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 08:46
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Baba olan Kenan İmirzalıoğlu duygularını anlattı

ATV'nin yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu Sinem Kobal'ın kızları dünyaya geldi.

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Baba olan Kenan İmirzalıoğlu duygularını anlattı

Kobal, bebeğini Taksim Acıbadem Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya getirdi. Çift, kızlarına Lalin adını verdi.

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Baba olan Kenan İmirzalıoğlu duygularını anlattı

Dün hastaneden çıkan aile, mutluluk pozları verdi. Kobal, "İkimizin de sağlık durumu iyi" dedi.

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Baba olan Kenan İmirzalıoğlu duygularını anlattı

Eşinin doğumuna girdiğini belirten İmirzalıoğlu, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Çok güzel ve müthiş duygular içindeyim" diye konuştu.

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