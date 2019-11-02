Aleyna Tilki Şeytan kostümüyle Türkiye'nin gündemi oldu

Türk kültüründe hiçbir zaman yer almayan Cadılar Bayramı, bir kez daha birçok ünlü isim tarafından kutlandı. Kutlama yapanların başında da Aleyna Tilki var. Genç popçu Aleyna Tilki Cadılar Bayramı için giydiği Şeytan kostümüyle gündeme oturdu. Verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturan Aleyna Tilki'ye tepki yağdı. Genç yaşına rağmen giydiği kıyafetler ve verdiği pozlar magazin dünyasının gündemi oldu. İşte Aleyna Tilki'nin Cadılar Bayramı pozları...