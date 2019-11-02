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Aleyna Tilki Şeytan kostümüyle Türkiye'nin gündemi oldu

Türk kültüründe hiçbir zaman yer almayan Cadılar Bayramı, bir kez daha birçok ünlü isim tarafından kutlandı. Kutlama yapanların başında da Aleyna Tilki var. Genç popçu Aleyna Tilki Cadılar Bayramı için giydiği Şeytan kostümüyle gündeme oturdu. Verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturan Aleyna Tilki'ye tepki yağdı. Genç yaşına rağmen giydiği kıyafetler ve verdiği pozlar magazin dünyasının gündemi oldu. İşte Aleyna Tilki'nin Cadılar Bayramı pozları...

Giriş Tarihi: 02.11.2019 09:07 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 09:12
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Aleyna Tilki Şeytan kostümüyle Türkiye'nin gündemi oldu

Aleyna Tilki Cadılar Bayramı için giydiği Şeytan kostümüyle Türkiye'nin gündemi oldu. Aleyna Tilki'nin yaptıkları bu kez küçük yaşına verilmedi. Pozlarıyla gündeme oturan Aleyna Tilki, sosyal medyada tepki çekti.

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Aleyna Tilki Şeytan kostümüyle Türkiye'nin gündemi oldu

İşte Aleyna Tilki'nin Cadılar Bayramı pozları...

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Aleyna Tilki Şeytan kostümüyle Türkiye'nin gündemi oldu

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü.

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Aleyna Tilki Şeytan kostümüyle Türkiye'nin gündemi oldu

Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı. Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi.

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Aleyna Tilki Şeytan kostümüyle Türkiye'nin gündemi oldu

Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi.