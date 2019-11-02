BİZE ULAŞIN
Aleyna Tilki Şeytan kostümüyle Türkiye'nin gündemi oldu
Türk kültüründe hiçbir zaman yer almayan Cadılar Bayramı, bir kez daha birçok ünlü isim tarafından kutlandı. Kutlama yapanların başında da Aleyna Tilki var. Genç popçu Aleyna Tilki Cadılar Bayramı için giydiği Şeytan kostümüyle gündeme oturdu. Verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturan Aleyna Tilki'ye tepki yağdı. Genç yaşına rağmen giydiği kıyafetler ve verdiği pozlar magazin dünyasının gündemi oldu. İşte Aleyna Tilki'nin Cadılar Bayramı pozları...
Giriş Tarihi: 02.11.2019 09:07 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 09:12
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16