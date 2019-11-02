Arka Sokaklar'ın yıldızlarıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın şimdi bambaşka bir hayatı var

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde oynayan Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş mutlu evliliği ile pek kişiye örnek oluyor. Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiser karakterini canlandıran Uğur Pektaş ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. Pektaş'ın değişimini görenler gözlerine inanamadı. İşte Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali...