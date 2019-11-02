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Arka Sokaklar'ın yıldızlarıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın şimdi bambaşka bir hayatı var

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde oynayan Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş mutlu evliliği ile pek kişiye örnek oluyor. Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiser karakterini canlandıran Uğur Pektaş ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. Pektaş'ın değişimini görenler gözlerine inanamadı. İşte Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali...

Giriş Tarihi: 02.11.2019 07:16 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 08:56
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Arka Sokaklar'ın yıldızlarıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın şimdi bambaşka bir hayatı var

Arka Sokaklar'ın Murat Ateş karakteri olarak karşımıza çıkan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

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Arka Sokaklar'ın yıldızlarıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın şimdi bambaşka bir hayatı var

2005 yılında katıldığı Survivor Türkiye'de birinci olduktan sonra şöhret kapıları açılan yakışıklı oyuncu, Arka Sokaklar'daki Komiser Murat rolüyle geniş bir hayran kitlesi elde etti.

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Arka Sokaklar'ın yıldızlarıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın şimdi bambaşka bir hayatı var

Hac ve Umre turizmi işine giren Pektaş, bundan sonraki projelerde 'Türkan Şoray kuralları' uygulayacağını açıkladı.

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Arka Sokaklar'ın yıldızlarıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın şimdi bambaşka bir hayatı var

Gamze Özçelik'le geçen yaz tekrar bir araya gelen Uğur Pektaş, maneviyata yöneldi.

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Arka Sokaklar'ın yıldızlarıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın şimdi bambaşka bir hayatı var

Uğur Pektaş'ın, maneviyata yöneldikten sonra oyunculuktaki kriterlerini de değiştirdiği iddia edildi.