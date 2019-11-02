Benim Tatlı Yalanım'ın Kayra'sı Lavinya Ünlüer bakın kaç yaşında çıktı

Benim Tatlı Yalanım dizisinde Kayra karakterine hayat veren Lavinya Ünlüer, son dönemin konuşulan çocuk oyuncularından oldu. Adında sıkça söz ettiren Lavinya Ünlüer, Benim Tatlı Yalanım dizisi sonrasında sosyal medya dikkat çekilen isimlerden oldu. Küçük yaşına rağmen iyi bir performans sergileyen Kayra rolündeki Lavinya Ünlüer'in yaşı merak konusu oldu. Peki Lavinya Ünlüer kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.