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Benim Tatlı Yalanım'ın Kayra'sı Lavinya Ünlüer bakın kaç yaşında çıktı

Benim Tatlı Yalanım dizisinde Kayra karakterine hayat veren Lavinya Ünlüer, son dönemin konuşulan çocuk oyuncularından oldu. Adında sıkça söz ettiren Lavinya Ünlüer, Benim Tatlı Yalanım dizisi sonrasında sosyal medya dikkat çekilen isimlerden oldu. Küçük yaşına rağmen iyi bir performans sergileyen Kayra rolündeki Lavinya Ünlüer'in yaşı merak konusu oldu. Peki Lavinya Ünlüer kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 02.11.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 12:44
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Benim Tatlı Yalanım'ın Kayra'sı Lavinya Ünlüer bakın kaç yaşında çıktı
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Benim Tatlı Yalanım'ın Kayra'sı Lavinya Ünlüer bakın kaç yaşında çıktı

Küçük yaşına rağmen iyi bir performans sergileyen Kayra rolündeki Lavinya Ünlüer'in yaşı merak konusu oldu. Peki Lavinya Ünlüer kaç yaşında? İşte Lavinya ve ünlülerin yaşları.

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Benim Tatlı Yalanım'ın Kayra'sı Lavinya Ünlüer bakın kaç yaşında çıktı

LAVİNYA ÜNLÜER

3 Haziran 2011

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Benim Tatlı Yalanım'ın Kayra'sı Lavinya Ünlüer bakın kaç yaşında çıktı

MEHMET ALİ ERBİL

8 Şubat 1957

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Benim Tatlı Yalanım'ın Kayra'sı Lavinya Ünlüer bakın kaç yaşında çıktı

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963