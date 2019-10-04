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Aleyna Tilki nereli? Duyanlar inanamadı

Genç yaşına rağmen büyük bir başarı yakalayan Aleyna Tilki çıkardığı her şarkıyla müzik piyasalarını alt üst ediyor. Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Aleyna Tilki'nin özel hayatı hakkındaki bilgiler de merak konusu oluyor. Her zaman yaptığı açıklamalarla gündem olan Tilki bu sefer de memleketi ile olay oldu. Aleyna Tilki nereli? İşte birbirinden ünlü yıldızların gördüğünüzde çok şaşıracağınız gerçek memleketleri...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 16:46
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Aleyna Tilki nereli? Duyanlar inanamadı

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündem olan Aleyna Tilki bu sefer de memleketi ile olay oldu. Aleyna Tilki nereli? İşte birbirinden ünlü yıldızların gördüğünüzde çok şaşıracağınız gerçek memleketleri...

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Aleyna Tilki nereli? Duyanlar inanamadı

Pınar Altuğ - İstanbul

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Aleyna Tilki nereli? Duyanlar inanamadı

Tamer Karadağlı - Kars

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Aleyna Tilki nereli? Duyanlar inanamadı

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

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Aleyna Tilki nereli? Duyanlar inanamadı

Esra Erol - Sinop