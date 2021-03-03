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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Aleyna Tilki: Dünya starlarından farkım Konya’da doğmam Aleyna Tilki: Dünya starlarından farkım Konya’da doğmam
İlk İngilizce şarkısı 'Retrograde' ile gündemde olan Aleyna Tilki, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şarkısıyla büyük başarı elde eden Tilki, "Harika tepkiler alıyorum. Özellikle Latin Amerika, Hindistan ve Kuzey Avrupa'dan çok güzel tepkiler alıyorum." dedi. Her fırsatta dünya starı olacağını dile getiren genç popçu, "Beni dünya starlarından ayıran şey Konya'da doğmam" dedi.
Giriş Tarihi: 03.03.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 17:18
2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla müzik sektörüne adım atan Aleyna Tilki'nin 'Retrograde' adlı İngilizce şarkısı, 26 Şubat'ta tüm dünyada yayınlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tilki, "Harika tepkiler alıyorum. Özellikle Latin Amerika, Hindistan ve Kuzey Avrupa'dan çok güzel tepkiler alıyorum. Bunların dışında Türkler zaten beni çok güzel destekliyor. Bu desteğe ihtiyacım vardı. Sağ olsunlar bana bu desteği verdiler" dedi.
"KONYA'DA DOĞMAK ÇOK ŞEY KATTI"
"Amerika'da doğmuş olsaydın her şey daha farklı olur muydu?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Daha kötü olurdu. Amerika'da doğup, büyüseydim oradaki starlardan bir farkım kalmazdı. Konya'da doğmak, Anadolu'nun enerjisini taşımak, bana çok şey kattı. Benim dünya starı olabilecek olmamın başlıca nedeni kendine has bir tip olmam. Yurt dışındaki insanlar da bu konuya çok ilgi gösteriyor. Beni dünya starlarından ayıran şey; bence Konya'da doğmuş olmamdır. Başlangıcım yurt dışında olsaydı bu kadar özel bir sanatçı olamazdım" yanıtını verdi.
Kıskanıldığı için eleştirildiğini savunan Tilki, "Ben dünyayı gezerken insanlar evinde oturuyor. Bilmiyorum, belki canları sıkılıyordur. Yaptığım her işi, söylediğim her işi kalbimden geldiği için yapıyorum. Samimiyetime güvendiğim için eleştirilerin kıskançlıktan başka bir şey olamadığını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
KLİPTE DİREK DANSI!
Aleyna Tilki, Dua Lipa ile Diplo'nun birlikte yaptığı şarkıya, bir de klip çekti. Daha önce direk dansı dersi alan ve yüzü olduğu bir markanın reklam filminde direk dansı yapan genç popçu, yeni klibinde de dans şovuyla adından söz ettirdi.