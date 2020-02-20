Ahmet Kural ölümden döndü! Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu

Ahmet Kural'ın ölümden döndüğü trafik kazası haberi gündeme bomba gibi düştü. Altunizade'de meydana gelen zincirleme trafik kazasına karışan araçlardan birini Ahmet Kural'ın kullandığı ortaya çıktı. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken Ahmet Kural ise Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi. Kural polis merkezindeki işlemlerin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden taksiye binerek oradan ayrıldı.