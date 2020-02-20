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Ahmet Kural ölümden döndü! Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu

Ahmet Kural'ın ölümden döndüğü trafik kazası haberi gündeme bomba gibi düştü. Altunizade'de meydana gelen zincirleme trafik kazasına karışan araçlardan birini Ahmet Kural'ın kullandığı ortaya çıktı. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken Ahmet Kural ise Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi. Kural polis merkezindeki işlemlerin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden taksiye binerek oradan ayrıldı.

Ahmet Kural ölümden döndü! AHMET KURAL ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Giriş Tarihi: 20.02.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 11:26
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Ahmet Kural ölümden döndü! Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın ölümden döndüğü trafik kazası gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu ortaya çıktı. Bir kişinin yaralandığı kazada Kural, polis merkezinden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Kazaya karışan hasarlı araçlar ise otoparklara götürüldü.

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Ahmet Kural ölümden döndü! Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Kaza, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Altunizade'de mevkiinde meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında araçlardan birini ünlü oyuncu Ahmet Kural kullanıyordu.

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Ahmet Kural ölümden döndü! Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu

Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı yaralıyı ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürdü.

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Ahmet Kural ölümden döndü! Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ahmet Kural ölümden döndü! Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken Ahmet Kural ise Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi. Ahmet Kural polis merkezindeki işlemlerin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden taksiye binerek oradan ayrıldı.