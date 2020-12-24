Hepsi grubunun Cemre'si dünyaevine girdi! Bakın eşi kim çıktı...

Hepsi grubuyla hayatımıza giren Cemre Kemer, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emir Medina ile aile arasında gerçekleşen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. İşte Cemre Kemer ve eşi Emir Medina'nın düğününden kareler...