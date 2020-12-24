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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hepsi grubunun Cemre'si dünyaevine girdi! Bakın eşi kim çıktı... Hepsi grubunun Cemre'si dünyaevine girdi! Bakın eşi kim çıktı... Hepsi grubuyla hayatımıza giren Cemre Kemer, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emir Medina ile aile arasında gerçekleşen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. İşte Cemre Kemer ve eşi Emir Medina'nın düğününden kareler... Giriş Tarihi: 24.12.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 12:49
2004 yılında müzik dünyasına adım atan Hepsi grubuyla adından söz ettiren Cemre Kemer, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi reklamcı sevgilisi Emir Medina ile evlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aile arasında gerçekleşen sade bir nikahla dünyaevine giren Cemre Kemer, o anlarını takipçileriyle paylaştı.
Hepsi grubu Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasıyla yollarına 3 kişi devam etme kararı almıştı.
Ancak grup kısa süre içerisinde dağılmış, Eren, Cemre ve Yasemin; Gülçin ile aralarındaki bağı koparmışlardı.
Kısa süre önce Cemre ile Gülçin sosyal medyadan birbirlerini yeniden takip etmeye başladılar.