Ece Erken’den zehir zemberek açıklama! Çılgına döndü: “Pardon siz geri zekalı mısınız?”

"SAHTE HESAPLARDAN MAL MAL YORUM YAPILMIŞ"

Haklarında çıkan bir barışma haberini Instagram hesabından paylaşan Erken, şu ifadeleri kullandı:

"Pardon, geri zekalı mısınız? 'Para bitti, Ece Katar'a gitti' yorumlarını falan okudum, sahte hesaplardan yazılmış. Kim olduğunu tahmin ettiğim kişi. Yıllardır çocuğuma ben bakıyorum, babasını hiç kötülemedim hep görüşmesini istedim. Hiç kırmadım ama Eymen'in masraflarını hep ben karşıladım. Sahte hesaplar mal mal yorum yapmış, baya güldük."