01 Mart 2023, Çarşamba
Ece Erken’den zehir zemberek açıklama! Çılgına döndü: “Pardon siz geri zekalı mısınız?”
Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Erken kısa bir süre önce oğlunun babası Serkan Uçar'la yurt dışı tatiline gitti. İkilinin tatili barıştığı iddialarını gündeme getirdi. Erken o iddialara Instagram hesabından yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 01.03.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 14:05
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