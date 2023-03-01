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Haberler Galeri Ece Erken’den zehir zemberek açıklama! Çılgına döndü: “Pardon siz geri zekalı mısınız?”

Ece Erken’den zehir zemberek açıklama! Çılgına döndü: “Pardon siz geri zekalı mısınız?”

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Erken kısa bir süre önce oğlunun babası Serkan Uçar'la yurt dışı tatiline gitti. İkilinin tatili barıştığı iddialarını gündeme getirdi. Erken o iddialara Instagram hesabından yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 01.03.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 14:05
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Ece Erken’den zehir zemberek açıklama! Çılgına döndü: “Pardon siz geri zekalı mısınız?”

Ece Erken, 2014 yılında nikah masasına oturduğu bir çocuğunun babası Serkan Uçar ile 2015 yılında olaylı bir şekilde boşandı.

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Ece Erken’den zehir zemberek açıklama! Çılgına döndü: “Pardon siz geri zekalı mısınız?”

Yıllardır sadece çocukları için bir araya gelen ikili, geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıktı.

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Ece Erken’den zehir zemberek açıklama! Çılgına döndü: “Pardon siz geri zekalı mısınız?”

Çocuklarının zaman geçirmesi için yurt dışına çıkan ikilinin barıştıkları iddia edildi.

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Ece Erken’den zehir zemberek açıklama! Çılgına döndü: “Pardon siz geri zekalı mısınız?”

Kısa sürede barışma haberleriyle gündeme gelen Ece Erken, Instagram hesabından açıklama yaptı.

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Ece Erken’den zehir zemberek açıklama! Çılgına döndü: “Pardon siz geri zekalı mısınız?”

"SAHTE HESAPLARDAN MAL MAL YORUM YAPILMIŞ"

Haklarında çıkan bir barışma haberini Instagram hesabından paylaşan Erken, şu ifadeleri kullandı:

"Pardon, geri zekalı mısınız? 'Para bitti, Ece Katar'a gitti' yorumlarını falan okudum, sahte hesaplardan yazılmış. Kim olduğunu tahmin ettiğim kişi. Yıllardır çocuğuma ben bakıyorum, babasını hiç kötülemedim hep görüşmesini istedim. Hiç kırmadım ama Eymen'in masraflarını hep ben karşıladım. Sahte hesaplar mal mal yorum yapmış, baya güldük."