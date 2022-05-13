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Haberler Galeri İhanet ateşi yüreğini alev alev yaktı! Cem Belevi’nin ihanetiyle dağılan İrem Derici, konserinde gözyaşlarını tutamadı

İhanet ateşi yüreğini alev alev yaktı! Cem Belevi’nin ihanetiyle dağılan İrem Derici, konserinde gözyaşlarını tutamadı

Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile ihanet sebebiyle 2. kez ayrılan İrem Derici, geçen akşam verdiği konserde duygu dolu anlar yaşadı. "Affeder mi aşk bizi?" parçasını söylediği sırada bir erkek hayranının Cem Belevi'yi kastederek "O kaybetti" diye seslendiğini duyan Derici, sahnede gözyaşı döktü.

Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 09:29
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İhanet ateşi yüreğini alev alev yaktı! Cem Belevi’nin ihanetiyle dağılan İrem Derici, konserinde gözyaşlarını tutamadı

Geçen sene aşk yaşamaya başlayan şarkıcı çift İrem Derici ile Cem Belevi çifti, ihanet sebebiyle ikinci defa ayrıldı. Belevi'nin ihaneti reddetmesine daha çok sinirlenen İrem Derici, elinde şarkıcıya ait ses kayıtlarının olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.

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İhanet ateşi yüreğini alev alev yaktı! Cem Belevi’nin ihanetiyle dağılan İrem Derici, konserinde gözyaşlarını tutamadı

Dün akşam sahnede hayranlarıyla buluşan İrem Derici, duygu dolu anlar yaşadı.

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İhanet ateşi yüreğini alev alev yaktı! Cem Belevi’nin ihanetiyle dağılan İrem Derici, konserinde gözyaşlarını tutamadı

AYRILIK SONRASI ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMALAR: "ÇEYREK POPÇU"

Belevi ile ayrılan Derici, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" dedi.

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İhanet ateşi yüreğini alev alev yaktı! Cem Belevi’nin ihanetiyle dağılan İrem Derici, konserinde gözyaşlarını tutamadı

"ADAM GİBİ DE SEVEN BİR ADAMIM"

Önceki akşam konser verdiği mekanda Derici'ye cevap veren Belevi ise "Yürütemedik, olmadı. Adam gibi de seven bir adamım. Asla aldatma cümlelerini kabul etmiyorum. Onu hala çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Canı sağ olsun istediğini söyleyebilir. İçi rahat olsun benim de içim çok rahat" dedi.

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İhanet ateşi yüreğini alev alev yaktı! Cem Belevi’nin ihanetiyle dağılan İrem Derici, konserinde gözyaşlarını tutamadı

"YAZ SONUNA KALMAZ İREM'İ ŞUTLARIM"

Belevi'nin ihaneti kabul etmemesine sinirlenen Derici elinde popçunun kendisi hakkında "Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım, şu takvimi doldurayım" dediği ses kayıtlarının olduğunu söyledi.