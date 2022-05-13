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Songül Karlı sosyal medyayı salladı! Estetiksiz halinden eser yok

Paylaşımları ve yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Songül Karlı, yine adından söz ettirmeyi başardı. 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartan Songül Karlı'nın yeni imajı gündem oldu. Geçtiğimiz dönemlerde yaptırdığı estetik sonrası imajını da yenileyen ünlü isim, takipçilerini şaşırttı. İşte Songül Karlı'nın son hali.

Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 09:41
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Songül Karlı sosyal medyayı salladı! Estetiksiz halinden eser yok

Ünlü türkücü Songül Karlı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

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Songül Karlı sosyal medyayı salladı! Estetiksiz halinden eser yok

Geçtiğimiz günlerde Songül Karlı'nın makyajsız hali ortaya çıkmış magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

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Songül Karlı sosyal medyayı salladı! Estetiksiz halinden eser yok

Yaptırdığı estetiklerle yıllar içinde bambaşka biri olan Songül Karlı'nın eski hali görenleri şoke etti. İşte Songül Karlı ve birçok ünlü ismin şaşırtan değişimi...

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Songül Karlı sosyal medyayı salladı! Estetiksiz halinden eser yok

Hande Erçel

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Songül Karlı sosyal medyayı salladı! Estetiksiz halinden eser yok

Hande Erçel