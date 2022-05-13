Songül Karlı sosyal medyayı salladı! Estetiksiz halinden eser yok

Paylaşımları ve yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Songül Karlı, yine adından söz ettirmeyi başardı. 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartan Songül Karlı'nın yeni imajı gündem oldu. Geçtiğimiz dönemlerde yaptırdığı estetik sonrası imajını da yenileyen ünlü isim, takipçilerini şaşırttı. İşte Songül Karlı'nın son hali.