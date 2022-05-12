Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz hali şoke etti! Eski halini gören tanıyamadı

Son yılların en popüler isimlerinden olan Hayal Köseoğlu estetiksiz haliyle şoke etti! Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk yapan ve Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Köseoğlu, kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Başarılı oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan güzel oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz halini gören tanıyamadı.