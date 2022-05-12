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Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz hali şoke etti! Eski halini gören tanıyamadı

Son yılların en popüler isimlerinden olan Hayal Köseoğlu estetiksiz haliyle şoke etti! Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk yapan ve Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Köseoğlu, kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Başarılı oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan güzel oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz halini gören tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 12.05.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 16:37
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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! Eski halini gören tanıyamadı

Aşk-ı Memnu'dan Muhteşem Yüzyıl'a kadar birçok yapımda rol alan Hayal Köseoğlu, son yılların en popüler isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Köseoğlu'nun estetiksiz halini gören gözlerine inanamadı.

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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! Eski halini gören tanıyamadı

İşte Hayal Köseoğlu ve birçok ünlü ismin yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! Eski halini gören tanıyamadı

Gözde Türker

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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! Eski halini gören tanıyamadı

Gözde Türker

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Hayal Köseoğlu’nun estetiksiz hali şoke etti! Eski halini gören tanıyamadı

Gözde Türker