Aslı Enver’den hayranlarına kötü haber! Ekranlara dönmeyecek

"Güzel bir şeyler gelirse tabii ki yapacağım" diyen Aslı Enver, "Tam içime sinen bir proje henüz gelmedi. Öyle bir proje gelirse inşallah olacak" ifadelerini kullanmıştı. 'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Enver, Meksika tatilinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmemişti.