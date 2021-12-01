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Aslı Enver’den hayranlarına kötü haber! Ekranlara dönmeyecek

Son olarak Babil dizisinde rol alan Aslı Enver'den sevenlerine kötü haber geldi. Meksika tatili dönüşü Nişantaşı'nda görüntülenen Enver, yakın arkadaşı Merve Terim ile hasret giderdi. Uzun süredir ekranlar rol almayan güzel oyuncu, koronavirüs pandemisi döneminde çalışmayı uygun görmediği için mesleğine ara verdiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 11:25
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Aslı Enver’den hayranlarına kötü haber! Ekranlara dönmeyecek

Meksika tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönen 37 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde Etiler'de yeni aldığı otomobil ile ilk kez objektiflere yansımıştı. Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Aslı Enver, "Meksika tatiliniz nasıl geçti?" şeklindeki soruya, "Vallahi güzeldi, çok güzeldi" cevabını vermişti.

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Aslı Enver’den hayranlarına kötü haber! Ekranlara dönmeyecek

Son olarak 'Babil' dizisinde rol alan oyuncu, gelen teklifleri değerlendiğini belirterek, "Şu an bahsedeceğim bir şey yok, bakıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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Aslı Enver’den hayranlarına kötü haber! Ekranlara dönmeyecek

"Güzel bir şeyler gelirse tabii ki yapacağım" diyen Aslı Enver, "Tam içime sinen bir proje henüz gelmedi. Öyle bir proje gelirse inşallah olacak" ifadelerini kullanmıştı. 'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Enver, Meksika tatilinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmemişti.

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Aslı Enver’den hayranlarına kötü haber! Ekranlara dönmeyecek

Yakın arkadaşı Merve Terim ile Nişantaşı'nda görüntülenen Aslı Enver, sevenlerine kötü haberi verdi. Uzun süredir ekranlarda yer almayan güzel oyuncu, pandemi döneminde çalışmayı uygun görmediği için mesleğine ara verdiğini açıkladı.

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Aslı Enver’den hayranlarına kötü haber! Ekranlara dönmeyecek

Enver, "Oyunculuktan sıkılmadım. Sakinlediği için adapte olmaya çalışıyoruz. Bir sinema filmi çektim, montajlanıyor" dedi.