01 Aralık 2021, Çarşamba
Aslı Enver’den hayranlarına kötü haber! Ekranlara dönmeyecek
Son olarak Babil dizisinde rol alan Aslı Enver'den sevenlerine kötü haber geldi. Meksika tatili dönüşü Nişantaşı'nda görüntülenen Enver, yakın arkadaşı Merve Terim ile hasret giderdi. Uzun süredir ekranlar rol almayan güzel oyuncu, koronavirüs pandemisi döneminde çalışmayı uygun görmediği için mesleğine ara verdiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 11:25
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