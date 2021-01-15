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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Arka Sokaklar dizisinin Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu tüm dikkatleri üzerine çekti. Eşi Ezgi Sertel ile sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden olan Çobanoğlu, özel hayatıyla merak edilip araştırılmaya başlandı. Sevilen oyuncu Ozan Çobanoğlu, Arka Sokaklar dizisi ile birlikte özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş. İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü akrabaları...

Giriş Tarihi: 15.01.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 16:07
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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş. İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü akrabaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

EKİN MERT DAYMAZ

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

EKİN MERT DAYMAZ VE BABASI

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

EKİN MERT DAYMAZ VE BABASI

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu babası ile herkesi şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

KENAN İMİRZALIOĞLU