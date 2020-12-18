Ece Erken'in yüzüne ne oldu? Erken’in son hali şoke etti!

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşk nedeniyle sunucu olduğu programdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Uzun süredir görülmeyen Ece Erken, sosyal medyadan paylaştığı video ile şoke etti. Yüzündeki değişimle şaşırtan Erken'in yüzünün estetik işlemler nedeniyle şiştiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 16:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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