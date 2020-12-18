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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ece Erken'in yüzüne ne oldu? Erken’in son hali şoke etti! Ece Erken'in yüzüne ne oldu? Erken’in son hali şoke etti!
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşk nedeniyle sunucu olduğu programdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Uzun süredir görülmeyen Ece Erken, sosyal medyadan paylaştığı video ile şoke etti. Yüzündeki değişimle şaşırtan Erken'in yüzünün estetik işlemler nedeniyle şiştiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 18.12.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 16:15
'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programında yorumculuk yaptığı dönemde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan Ece Erken, programdan ayrılmıştı. Uzun süredir ekranda olmayan Erken'in son hali dikkat çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şu sıralar New York tatilinde olan 42 yaşındaki sunucu, Instagram hesabından paylaştığı video ile magazin gündemine geldi.
Takvim'de yer alan habere göre; Ece Erken'in yüzünün estetik işlemler nedeniyle şiştiği konuşulurken, aldığı kilolar da takipçilerinin gözünden kaçmadı.
İşte Ece Erken'in o görüntüsü…
Ünlü sunucunun, o dönem Benan Mahmutyacıcıoğlu'yla evli olan Avukat Şafak Mahmutyacıcıoğlu'yla aşk yaşamaya başlaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.