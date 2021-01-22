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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ramo’nun Nehir’i Devrim Özkan yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu Ramo’nun Nehir’i Devrim Özkan yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu
Ramo'nun ikinci sezonuna Nehir karakteriyle dahil olan Devrim Özkan, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Özkan, en çok konuşulan isimlerden oldu. Devrim Özkaya'nın özel hayatını mercek altına alan izleyiciler yaşını duyunca inanamadı. İşte Devrim Özkan'ın yaşı...
Giriş Tarihi: 22.01.2021 15:54
Ramo dizisinde canlandırdığı Nehir karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan özel hayatıyla mercek altına alındı. Özkan hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca inanamadı. İşte Ramo'nun yıldızı Devrim Özkan başta olmak üzere birçok ünlü ismin yaşı…
GALERİ DEVAM EDİYOR
MELİS SEZEN
2 Ocak 1997
HELİN KANDEMİR
2 Haziran 2004
TİMUÇİN ESEN
14 Ağustos 1973
ESRA KIZILDOĞAN
2 Aralık 1980