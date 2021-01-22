Ramo’nun Nehir’i Devrim Özkan yaşıyla şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu

Ramo'nun ikinci sezonuna Nehir karakteriyle dahil olan Devrim Özkan, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Özkan, en çok konuşulan isimlerden oldu. Devrim Özkaya'nın özel hayatını mercek altına alan izleyiciler yaşını duyunca inanamadı. İşte Devrim Özkan'ın yaşı...