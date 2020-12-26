Kuruluş Osman’ın Gündüz Bey’i Emre Basalak: Atla gezerken sette kayboldum

"KEŞKE GÜNDÜZ GİBİ OLABİLSEM"

Emre Basalak karakteri Gündüz Bey'e dair "Ben şanslı bir oyuncuyum. Tiyatroda da birçok yaşamış karakteri oynama şansına eriştim. Zordur ama bir o kadar da keyiflidir çünkü size birçok veri sağlar tarih. Ben Gündüz'ü çok seviyorum. Onu oluşturmaya çalışırken müthiş heyecanlandım. Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, aile, töre kavramları o kadar önemli ki Gündüz için. Serin yürekli, koca yürekli bir adam. Keşke onun gibi olabilsem. Gündüz'ü sevdikçe role daha çok bağlandım, bağlandıkça daha çok sevdim. Gündüz beni manevi olarak role hazırladı. Gündüz çok güzel bir adam, iki kardeşini de asla ayırmıyor. Osman'a duygusal yakınlığı var en küçük kardeş olmasından kaynaklı belki. Ailesine karşı kurduğu tüm dengeler eşitlikçi kimseyi ayırmıyor ve kayırmıyor" şeklinde konuştu.