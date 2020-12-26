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Kuruluş Osman’ın Gündüz Bey’i Emre Basalak: Atla gezerken sette kayboldum

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Gündüz Bey karakterine hayat veren Emre Basalak, dizinin Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Kuruluş Osman'ın kariyerindeki yeri hakkında konuşan Basalak, birinci bölümde çektikleri savaş sahnelerinin Türkiye'de daha önce denenmediğini ve bu sahnelerde rol almanın gurur verici olduğunu söyledi. Çekim arasında atıyla gezerken ormanda kaybolduğunu söyleyen Basalak, "Bana bu kadar özel bir anı yaşattığı için 'Kuruluş Osman' yapımına çok büyük teşekkürüm var" dedi.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 14:52
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Kuruluş Osman’ın Gündüz Bey’i Emre Basalak: Atla gezerken sette kayboldum

Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonunda da reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Emre Basalak, canlandırdığı Gündüz Bey karakteri ve diziyle ilgili atv Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

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Kuruluş Osman’ın Gündüz Bey’i Emre Basalak: Atla gezerken sette kayboldum

"PLATOMUZ HAYRANLIK UYANDIRICI"

Setteki atmosferin oyuncuların performansını olumlu etkilediğine vurgu yapan Emre Basalak, "İçinde bulunduğun atmosferi sindirerek oynamak büyük bir avantajdır bir oyuncu için. Burada onu bariz hissediyoruz. İnanılmaz bir plato, kalesinden Söğüt'üne, çadırlarından en ufak detayına kadar. Çok defa setim bittikten sonra ya da erken gelmişsem atıma binip obada ya da kalede geziyorum, bazen yürüyüş yapıyorum. Müthiş keyif veriyor, inanılmaz hissettiriyor. Türkiye'de böyle bir endüstrinin varlığı gurur verici. Umuyorum örnek olur. Hayranlık uyandırıcı" sözleriyle plato ve setin oyunculuğuna katkılarını anlattı.

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Kuruluş Osman’ın Gündüz Bey’i Emre Basalak: Atla gezerken sette kayboldum

"TÜRKİYE'DE DENENMEMİŞ BİR SAVAŞ SAHNESİ ÇEKTİK"

'Kuruluş Osman'ın kariyerindeki yerine dair konuşan Basalak, "İkinci sezonun birinci bölümünden bazı kareler var. Türkiye'de daha önce denenmemiş bir savaş sahnesi çektik. Bu savaşın içinde var olmak, bir oyuncu olarak çok onur verici. Herhalde geriye dönüp baktığımda kariyerimin en özel kareleri olarak kalacak onlar. Bulunduğun topraklardaki varoluş hikayesini anlatıyorsun, müthiş bir kuruluş hikayesi anlatıyorsun, manevi olarak çok besleyici. Kariyer olarak harika anılar biriktiriyorsun. Böyle bir projenin içinde var olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

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Kuruluş Osman’ın Gündüz Bey’i Emre Basalak: Atla gezerken sette kayboldum

"KEŞKE GÜNDÜZ GİBİ OLABİLSEM"

Emre Basalak karakteri Gündüz Bey'e dair "Ben şanslı bir oyuncuyum. Tiyatroda da birçok yaşamış karakteri oynama şansına eriştim. Zordur ama bir o kadar da keyiflidir çünkü size birçok veri sağlar tarih. Ben Gündüz'ü çok seviyorum. Onu oluşturmaya çalışırken müthiş heyecanlandım. Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, aile, töre kavramları o kadar önemli ki Gündüz için. Serin yürekli, koca yürekli bir adam. Keşke onun gibi olabilsem. Gündüz'ü sevdikçe role daha çok bağlandım, bağlandıkça daha çok sevdim. Gündüz beni manevi olarak role hazırladı. Gündüz çok güzel bir adam, iki kardeşini de asla ayırmıyor. Osman'a duygusal yakınlığı var en küçük kardeş olmasından kaynaklı belki. Ailesine karşı kurduğu tüm dengeler eşitlikçi kimseyi ayırmıyor ve kayırmıyor" şeklinde konuştu.

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Kuruluş Osman’ın Gündüz Bey’i Emre Basalak: Atla gezerken sette kayboldum

"EĞİTİMDE KENDİMİ SPORCU GİBİ HİSSETTİM"

Basalak çekimlere başlamadan önceki eğitim sürecinin oyunculara çok yardımcı olduğunu ifade etti: "Projeden önce 2,5 ay eğitimden geçtim. At binme, kılıç kullanma, ok atma. Sabahtan akşama kadar. Ciddi bir kamp süreci geçirdik. Bu süre zarfında oyuncu olduğumu unuttuğum anlar oldu kendimi sporcu gibi hissettim. Bu eğitimin faydasını 1,5 yıldır devam eden çekimlerde çok net fark ettik."