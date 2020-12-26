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Kuruluş Osman’ın Gündüz Bey’i Emre Basalak: Atla gezerken sette kayboldum
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Gündüz Bey karakterine hayat veren Emre Basalak, dizinin Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Kuruluş Osman'ın kariyerindeki yeri hakkında konuşan Basalak, birinci bölümde çektikleri savaş sahnelerinin Türkiye'de daha önce denenmediğini ve bu sahnelerde rol almanın gurur verici olduğunu söyledi. Çekim arasında atıyla gezerken ormanda kaybolduğunu söyleyen Basalak, "Bana bu kadar özel bir anı yaşattığı için 'Kuruluş Osman' yapımına çok büyük teşekkürüm var" dedi.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 14:52
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