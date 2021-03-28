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MasterChef'in Somer Şef'i kızı ile sosyal medyayı salladı!

MasterChef Türkiye programındaki tavırlarıyla ve farklı giyim tarzıyla adından sıkça söz ettiren Somer Sivrioğlu, sempatikliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazanan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 28.03.2021 14:00
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MasterChef'in Somer Şef'i kızı ile sosyal medyayı salladı!

MasterChef Türkiye'nin jürilerinden biri olan ve sempatikliğiyle sevilen isimler arasında yer alan Somer Sivrioğlu yine sosyal medyayı salladı. Somer Şef yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve giydiği ilginç kıyafetlerle tanınırken, izleyici tarafından internet dünyasında en çok aranan isimlerden oldu. MasterChef Türkiye programının merak edilen ismi Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı magazin gündemini salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MasterChef'in Somer Şef'i kızı ile sosyal medyayı salladı!

Somer Sivrioğlu'nun özel hayatını araştıran hayranları, kızı Derin ile olan fotoğrafını beğeni yağmuruna tutmuştu.

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MasterChef'in Somer Şef'i kızı ile sosyal medyayı salladı!

İşte Somer Şef ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları...

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MasterChef'in Somer Şef'i kızı ile sosyal medyayı salladı!

Somer Sivrioğlu ve kızı Derin Sivrioğlu

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MasterChef'in Somer Şef'i kızı ile sosyal medyayı salladı!