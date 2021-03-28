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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MasterChef'in Somer Şef'i kızı ile sosyal medyayı salladı! MasterChef'in Somer Şef'i kızı ile sosyal medyayı salladı!
MasterChef Türkiye programındaki tavırlarıyla ve farklı giyim tarzıyla adından sıkça söz ettiren Somer Sivrioğlu, sempatikliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazanan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 28.03.2021 14:00
MasterChef Türkiye'nin jürilerinden biri olan ve sempatikliğiyle sevilen isimler arasında yer alan Somer Sivrioğlu yine sosyal medyayı salladı. Somer Şef yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve giydiği ilginç kıyafetlerle tanınırken, izleyici tarafından internet dünyasında en çok aranan isimlerden oldu. MasterChef Türkiye programının merak edilen ismi Somer Şef'in kızıyla olan fotoğrafı magazin gündemini salladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Somer Sivrioğlu'nun özel hayatını araştıran hayranları, kızı Derin ile olan fotoğrafını beğeni yağmuruna tutmuştu.
İşte Somer Şef ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları...
Somer Sivrioğlu ve kızı Derin Sivrioğlu