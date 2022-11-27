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Haberler Galeri Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Güzelliğiyle mest eden Feyza Sevil Güngör bakın nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı…

Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Güzelliğiyle mest eden Feyza Sevil Güngör bakın nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı…

Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal'ın olduğu, ATV'nin yoğun ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak'ta Oylum karakterini canlandıran Feyza Sevil Güngör'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ilgi toplayan genç oyuncunun özellikle memleketi de merak konusu oldu. Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında ve nereli? Bakın Feyza Sevil Güngör aslen nereliymiş... Duyan şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 27.11.2022 16:57
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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör kimdir? Güzelliğiyle mest eden Feyza Sevil Güngör bakın nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı…

Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör son zamanların ilgi çeken isimleri arasında yer alıyor. Güngör'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında ve memleketi neresi? İşte Feyza Sevil Güngör hayatı ve biyografisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör kimdir? Güzelliğiyle mest eden Feyza Sevil Güngör bakın nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı…

Dialog Anlatım İletişim'de profesyonel oyunculuk eğitimi alan Güngör, aynı zamanda dublaj eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise Savaşçı isimli dizi ile yaşamıştır.

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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör kimdir? Güzelliğiyle mest eden Feyza Sevil Güngör bakın nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı…

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde Oylum karakterini canlandıran Feyza Sevil Güngör'ün hayatı merak konusu oldu.

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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör kimdir? Güzelliğiyle mest eden Feyza Sevil Güngör bakın nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı…

FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR?

Feyza Sevil Güngör, 30 Mayıs 1997 yılında doğdu. Güzel oyuncu, lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladı.

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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör kimdir? Güzelliğiyle mest eden Feyza Sevil Güngör bakın nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı…

FEYZA SEVİL GÜNGÖR BOYU KİLOSU

İkizler burcu olan Feyza Sevil Güngör, 1.78 cm boyunda ve 61 kilo ağırlığındadır.