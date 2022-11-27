Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Güzelliğiyle mest eden Feyza Sevil Güngör bakın nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı…

Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal'ın olduğu, ATV'nin yoğun ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak'ta Oylum karakterini canlandıran Feyza Sevil Güngör'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ilgi toplayan genç oyuncunun özellikle memleketi de merak konusu oldu. Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında ve nereli? Bakın Feyza Sevil Güngör aslen nereliymiş... Duyan şaştı kaldı.