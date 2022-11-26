Kardeşlerim’in Afra’sı Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Bakın kiminle birlikteymiş

atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de Afra karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır tüm dikkatleri üzerine çekti. Destan dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan ve kariyerindeki yükselişini hızla sürdüren oyuncu özel hayatıyla merak konusu oldu. Dizideki performansıyla kendisine hayran bırakan Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi de oyuncu çıktı. Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıyla birlikteymiş... İşte Destan'ın yıldızı Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi...