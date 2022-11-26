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Kardeşlerim’in Afra’sı Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Bakın kiminle birlikteymiş

atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de Afra karakterine hayat veren Ecem Sena Bayır tüm dikkatleri üzerine çekti. Destan dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan ve kariyerindeki yükselişini hızla sürdüren oyuncu özel hayatıyla merak konusu oldu. Dizideki performansıyla kendisine hayran bırakan Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi de oyuncu çıktı. Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıyla birlikteymiş... İşte Destan'ın yıldızı Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi...

Giriş Tarihi: 26.11.2022 13:47 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 13:47
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Kardeşlerim’in Afra’sı Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Bakın kiminle birlikteymiş

Kardeşlerim dizisine bu sezon Afra karakteriyle katılan Ecem Sena Bayır, tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Afra’sı Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Bakın kiminle birlikteymiş

Özel hayatıyla yakın takibe alınan güzel oyuncunun sevgilisi de tanıdık çıktı.

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Kardeşlerim’in Afra’sı Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Bakın kiminle birlikteymiş

İşte Ecem Sena Bayır başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Kardeşlerim’in Afra’sı Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Bakın kiminle birlikteymiş

HAKAN KARAHAN VE SEVGİLİSİ CANDAN ERÇETİN

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Kardeşlerim’in Afra’sı Ecem Sena Bayır’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Bakın kiminle birlikteymiş

HAKAN KARAHAN VE SEVGİLİSİ CANDAN ERÇETİN