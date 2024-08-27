27 Ağustos 2024, Salı
Özcan Deniz bombayı patlattı! Kız Kardeşi Yurda Güler'i bakın nasıl tehdit etti! Şoke eden paylaşım...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle ilişkilerini tamamen kesme kararı aldı. Deniz, önce menajerliğini de yapan abisi Ercan Deniz ile arasını açmıştı, şimdi ise kız kardeşi Yurda Güler ile de ipleri kopardı. Deniz, son olarak eşi Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözdağı verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:02