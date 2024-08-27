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Haberler Galeri Özcan Deniz bombayı patlattı! Kız Kardeşi Yurda Güler'i bakın nasıl tehdit etti! Şoke eden paylaşım...

Özcan Deniz bombayı patlattı! Kız Kardeşi Yurda Güler'i bakın nasıl tehdit etti! Şoke eden paylaşım...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle ilişkilerini tamamen kesme kararı aldı. Deniz, önce menajerliğini de yapan abisi Ercan Deniz ile arasını açmıştı, şimdi ise kız kardeşi Yurda Güler ile de ipleri kopardı. Deniz, son olarak eşi Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözdağı verdi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:02
Özcan Deniz bombayı patlattı! Kız Kardeşi Yurda Güler’i bakın nasıl tehdit etti! Şoke eden paylaşım...

Kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar'la 2023 yılının Ocak ayında nikah masına oturan Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündem olmaya devam ediyor.

Özcan Deniz bombayı patlattı! Kız Kardeşi Yurda Güler’i bakın nasıl tehdit etti! Şoke eden paylaşım...

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, dün ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Menajerliğini de üstlenen ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından Özcan Deniz, aile üyelerine rest çekti. Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz'in yanı sıra kız kardeşi Yurda Güler de tepki gösterdi. Güler, Deniz'in eşi Samar Dadgar'a yüklenince olanlar oldu.

Özcan Deniz bombayı patlattı! Kız Kardeşi Yurda Güler’i bakın nasıl tehdit etti! Şoke eden paylaşım...

Özcan Deniz'in dün ağabeyiyle ilgili açıklamasından sonra, dört kız kardeşinden en büyüğü Yurda Güler, Beyaz Magazin'den Bilal Özcan'a konuştu. Güler, şoke eden açıklamalarıyla gündem oldu.

Özcan Deniz bombayı patlattı! Kız Kardeşi Yurda Güler’i bakın nasıl tehdit etti! Şoke eden paylaşım...

"AİLEMLE BAĞIM KALMAMIŞTIR"

"Ağabeyim Özcan Deniz'in "ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar" cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim.

Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim...

Özcan Deniz bombayı patlattı! Kız Kardeşi Yurda Güler’i bakın nasıl tehdit etti! Şoke eden paylaşım...

HER OLUMSUZLUĞU HEP BERABER YAŞADIK

Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı, kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir; ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı... Hep beraber yaşadık !