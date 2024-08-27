Özcan Deniz bombayı patlattı! Kız Kardeşi Yurda Güler’i bakın nasıl tehdit etti! Şoke eden paylaşım...

"AİLEMLE BAĞIM KALMAMIŞTIR"

"Ağabeyim Özcan Deniz'in "ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar" cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim.

Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim...