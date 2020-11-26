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Haberler Galeri Sol Yanım’ın Asena’sı Defne Samyeli değişimiyle şoke etti! Eski hali sosyal medyayı salladı

Sol Yanım’ın Asena’sı Defne Samyeli değişimiyle şoke etti! Eski hali sosyal medyayı salladı

Sol Yanım dizisinde canlandırdığı Asena karakteriyle ekranlara geri dönen Defne Samyeli tüm dikkatleri üzerine çekti. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyurmasının ardından uzun süre haber spikerliği yapan Samyeli, ekranların vazgeçilmez isimlerinden oldu. Zaman zaman estetik yaptırdığı haberleriyle gündeme gelen Defne Samyeli, yıllar içinde geçirdiği değişimle şoke etti. İşte Sol Yanım'ın yıldızı Defne Samyeli'nin eski hali...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 17:55
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Sol Yanım’ın Asena’sı Defne Samyeli değişimiyle şoke etti! Eski hali sosyal medyayı salladı

Sol Yanım dizisiyle ekranlara geri dönen Defne Samyeli, ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle adından söz ettiren Samyeli'nin yıllar içinde geçirdiği değişim görenleri şoke etti. İşte Defne Samyeli'nin eski hali…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sol Yanım’ın Asena’sı Defne Samyeli değişimiyle şoke etti! Eski hali sosyal medyayı salladı

Cansu Dere

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Sol Yanım’ın Asena’sı Defne Samyeli değişimiyle şoke etti! Eski hali sosyal medyayı salladı

Cansu Dere

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Sol Yanım’ın Asena’sı Defne Samyeli değişimiyle şoke etti! Eski hali sosyal medyayı salladı

Ebru Şahin

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Sol Yanım’ın Asena’sı Defne Samyeli değişimiyle şoke etti! Eski hali sosyal medyayı salladı

Soner Sarıkabadayı