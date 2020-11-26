Sol Yanım’ın Asena’sı Defne Samyeli değişimiyle şoke etti! Eski hali sosyal medyayı salladı

Sol Yanım dizisinde canlandırdığı Asena karakteriyle ekranlara geri dönen Defne Samyeli tüm dikkatleri üzerine çekti. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyurmasının ardından uzun süre haber spikerliği yapan Samyeli, ekranların vazgeçilmez isimlerinden oldu. Zaman zaman estetik yaptırdığı haberleriyle gündeme gelen Defne Samyeli, yıllar içinde geçirdiği değişimle şoke etti. İşte Sol Yanım'ın yıldızı Defne Samyeli'nin eski hali...