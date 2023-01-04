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Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir? Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Beyazperdeye 2018 yılında giren yerli komedi filmi Ailecek Şaşkınız, bu akşam televizyonda yayınlanacak. Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu film, vizyona ilk girdiği günden itibaren büyük ilgi görmüştü. Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı komedi filmi, gişe rekorları kırmıştı. Filmi yayın akışında gören izleyiciler ise "Ailecek Şakınız filmi konusu nedir?" ,"Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kimler?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 18:28
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Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir? Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kimler?

2018 yılında vizyona giren, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerinde yer aldığı Ailecek Şaşkınız filmi, beyazperdenin ardından bugün, televizyonda yayınlanacak. TV yayın akışlarını takip eden izleyiciler ise 'Ailecek Şaşkınız' filmiyle ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İşte, film hakkında merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir? Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kimler?

AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİ HANGİ KANALDA VERİLECEK?

Ailecek Şaşkınız filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

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Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir? Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kimler?

AİLECEK ŞAŞKINIZ KONUSU NEDİR?

'Ailecek Şaşkınız' filminde babası emekli olduktan sonra inşaat şirketinin başına geçen Ferhat'ın (Ahmet Kural) çocukluk arkadaşı ve şirketinde Finans Müdürü olarak görev yapan Gökhan'la (Murat Cemcir) kendini bir hırsızlık olayının içinde bulmasıyla birlikte farklı bir yola giren hayatı anlatılıyor.

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Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir? Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Olayı çözmek için gelen polis amiri Elif'le (Saadet Işıl Aksoy) tekrar karşılaştıktan sonra hayatındaki sır perdesi aralanan Ferhat ve Gökhan, bu kez de büyük bir sürpriz yaşıyor.

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Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir? Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kimler?

AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ailecek Şaşkınız Filmi, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye'de ve Nilüfer'de çekildi.