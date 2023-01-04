04 Ocak 2023, Çarşamba
Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir? Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Beyazperdeye 2018 yılında giren yerli komedi filmi Ailecek Şaşkınız, bu akşam televizyonda yayınlanacak. Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu film, vizyona ilk girdiği günden itibaren büyük ilgi görmüştü. Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı komedi filmi, gişe rekorları kırmıştı. Filmi yayın akışında gören izleyiciler ise "Ailecek Şakınız filmi konusu nedir?" ,"Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kimler?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 04.01.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 18:28
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