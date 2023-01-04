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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in kardeşini gören hayran kaldı! Güzelliği göz kamaştırdı

Kuruluş Osman'ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in kardeşini gören hayran kaldı! Güzelliği göz kamaştırdı

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit özel hayatıyla en çok konuşulan isimlerden oldu. Şimdilerde ikinci kez baba olmaya hazırlanan Özçivit'in kardeşini gören şaştı kaldı. Burçun Özçivit güzelliği ve ağabeyi ile benzerliğiyle şoke etti. İşte Burak Özçivit'in güzeller güzeli kardeşi...

Giriş Tarihi: 04.01.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 17:05
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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini gören hayran kaldı! Güzelliği göz kamaştırdı

Kuruluş Osman dizisindeki başarılı performansıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit hem iş hayatıyla hem de özel hayatıyla adından sık sık söz ettiriyor. İzleyicileri tarafındna yakın takibe alınan Burak Özçivit'in kardeşini görenler gözlerine inanamadı.

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini gören hayran kaldı! Güzelliği göz kamaştırdı

Burçun Özçivit güzelliğiyle kendisine göz kamaştırırken Burak Özçivit'le benzerlikleri de görenleri hayrete düşürdü. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ve ünlü isimlerinde kardeşleri...

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini gören hayran kaldı! Güzelliği göz kamaştırdı

MERT RAMAZAN DEMİR'İN KARDEŞİ ENES

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini gören hayran kaldı! Güzelliği göz kamaştırdı

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini gören hayran kaldı! Güzelliği göz kamaştırdı

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ