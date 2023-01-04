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Haberler Galeri ÇÖP ADAM CANLI İZLE | Çöp Adam dizisi 6.BÖLÜM başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Ocak 2023 TV yayın akışı...

ÇÖP ADAM CANLI İZLE | Çöp Adam dizisi 6.BÖLÜM başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Ocak 2023 TV yayın akışı...

Çöp Adam dizisi saat kaçta, hangi kanalda? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başladı. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrolde olduğu Star TV ekranlarının yeni dizisi Çöp Adam, ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyiciler ise "Çöp Adam yeni bölüm başladı mı?" sorusunu sorguluyor. İşte, Çöp Adam dizisi CANLI İZLE ekranı ve dizi hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2023 19:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 19:30
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ÇÖP ADAM CANLI İZLE | Çöp Adam dizisi 6.BÖLÜM başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Ocak 2023 TV yayın akışı...

Star TV ekranlarının yeni yapımı Çöp Adam dizisinin günü ve saati, izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu dizi, ilk bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun da ortaklık ettiği OGM Pictures imzalı Çöp Adam dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÇÖP ADAM CANLI İZLE | Çöp Adam dizisi 6.BÖLÜM başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Ocak 2023 TV yayın akışı...

ÇÖP ADAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İlk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Çöp Adam dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

Diziyi televizyondan izleyemeyenler, https://www.startv.com.tr/canli-yayin linkinden izleyebilirler.

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ÇÖP ADAM CANLI İZLE | Çöp Adam dizisi 6.BÖLÜM başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Ocak 2023 TV yayın akışı...

ÇÖP ADAM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrolde olduğu Çöp Adam dizisi İstanbul'da Beyoğlu ve Beykoz bölgelerinde çekiliyor.

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ÇÖP ADAM CANLI İZLE | Çöp Adam dizisi 6.BÖLÜM başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Ocak 2023 TV yayın akışı...

ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİM?

Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı,Füsun Demirel

Salih Kalyon,Elçin Afacan,Ali Yoğurtçuoğlu,Hülya Şen,

Cankat Aydos,Büşra Çam,Şeyda Terzioğlu,

Eylül Uğan,Sinan Albayrak,Güliza Nisa Uray

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ÇÖP ADAM CANLI İZLE | Çöp Adam dizisi 6.BÖLÜM başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Ocak 2023 TV yayın akışı...

ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.