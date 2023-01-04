ÇÖP ADAM CANLI İZLE | Çöp Adam dizisi 6.BÖLÜM başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Ocak 2023 TV yayın akışı...

Star TV ekranlarının yeni yapımı Çöp Adam dizisinin günü ve saati, izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu dizi, ilk bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun da ortaklık ettiği OGM Pictures imzalı Çöp Adam dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...