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Ahmet Kural ameliyat oldu! Belinden tümör alındı

Bir süredir rahatsız olan Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde ameliyat alındı. Beş saat süren bir operasyon geçiren oyuncunun belindeki tümör alındı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2023 10:20
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Ahmet Kural ameliyat oldu! Belinden tümör alındı

Oyuncu Ahmet Kural, mahkemeye de taşınan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile olaylı ayrılığından sonra avukat Çağla Gizem Çelik'le yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Ahmet Kural ameliyat oldu! Belinden tümör alındı

"YAKINDA MÜJDEMİ VERECEĞİM"

Kural, avukat nişanlısı Çağla Gizem Çelik'le evlilik tarihi sorulunca, "İnşallah en kısa zamanda duyacaksınız. Uğuru kaçmasın diye söylemek istemiyorum. Yakında müjdemi vereceğim" diye konuşmuştu.

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Ahmet Kural ameliyat oldu! Belinden tümör alındı

BEŞ SAAT SÜREN AMELİYAT

Ahmet Kural, önceki gün ameliyat oldu. Bir süredir rahatsız olan oyuncu, beş saat süren osteoid osteoma kemik tümörü ameliyatı için masaya yattı.

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Ahmet Kural ameliyat oldu! Belinden tümör alındı

İŞTE SAĞLIK DURUMU

Operasyondan sonra durumunun iyi olduğu öğrenilen Kural'ın, normal odaya alındığı öğrenildi.

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Ahmet Kural ameliyat oldu! Belinden tümör alındı

Oyuncunun belinden alınan tümörün, iyi ya da kötü huylu olduğu ise ilerleyen günlerde belli olacak.