Ahmet Kural ameliyat oldu! Belinden tümör alındı

Oyuncu Ahmet Kural, mahkemeye de taşınan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile olaylı ayrılığından sonra avukat Çağla Gizem Çelik'le yeni bir aşka yelken açmıştı. 'YAKINDA MÜJDEMİ VERECEĞİM' Kural, avukat nişanlısı Çağla Gizem Çelik'le evlilik tarihi sorulunca, 'İnşallah en kısa zamanda duyacaksınız. Uğuru kaçmasın diye söylemek istemiyorum. Yakında müjdemi vereceğim' diye konuşmuştu. BEŞ SAAT SÜREN AMELİYAT Ahmet Kural, önceki gün ameliyat oldu. Bir süredir rahatsız olan oyuncu, beş saat süren osteoid osteoma kemik tümörü ameliyatı için masaya yattı. İŞTE SAĞLIK DURUMU Operasyondan sonra durumunun iyi olduğu öğrenilen Kural'ın, normal odaya alındığı öğrenildi. Oyuncunun belinden alınan tümörün, iyi ya da kötü huylu olduğu ise ilerleyen günlerde belli olacak. OSTEOİD OSTEOMA KEMİK TÜMÖRÜ NEDİR? Osteoid osteoma kemiğin iyi huylu tümörüdür ve iyi huylu kemik tümörlerinin %10'unu oluşturur. Çocukluk yaş grubunda daha sık görülür. Erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kat daha fazla görülür. Genellikle uzun kemikleri tutar (kaval kemiği, uyluk kemiği, kol kemikleri). Diğer kemiklerde de nadir olarak görülmesi mümkündür. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN