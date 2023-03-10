Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Görenler şaştı kaldı

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Suna karakteriyle ekrana damgasını vuran Beril Pozam herkesi şaşırttı! Dizi bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından olurken oyuncular da izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Beril Pozam hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisini görünce şaştı kaldı. Beril Pozam'ın eski aşkı rol arkadaşı çıktı.