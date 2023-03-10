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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Görenler şaştı kaldı

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Görenler şaştı kaldı

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Suna karakteriyle ekrana damgasını vuran Beril Pozam herkesi şaşırttı! Dizi bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından olurken oyuncular da izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Beril Pozam hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisini görünce şaştı kaldı. Beril Pozam'ın eski aşkı rol arkadaşı çıktı.

Giriş Tarihi: 10.03.2023 16:50
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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Görenler şaştı kaldı

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Suna karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Beril Pozam, özel hayatıyla yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Görenler şaştı kaldı

Pozam'ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı. Beril Pozam'ın eski aşkı rol arkadaşı çıktı.

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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Görenler şaştı kaldı

İşte Beril Pozam'ın eski sevgilisi...

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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Görenler şaştı kaldı

SILA TÜRKOĞLU - HALİL İBRAHİM CEYHAN

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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam’ın eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Görenler şaştı kaldı

MERT RAMAZAN DEMİR - SERRA ARITÜRK