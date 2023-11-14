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Haberler Galeri Ahu Tuğba’nın sevgilisi olarak tanınmıştı! Meriç Erkan’ın eski halinden eser kalmadı! Adını dahi değiştirdi

Ahu Tuğba’nın sevgilisi olarak tanınmıştı! Meriç Erkan’ın eski halinden eser kalmadı! Adını dahi değiştirdi

Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Meriç Erkan, hayatını tamamen değiştirdi. Bir dönem ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Erkan, maneviyata yönelmesinin ardından önce görüntüsünü ardından adını değiştirdi. Bambaşka birine dönen Erkan, yeni adı ve açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. İşte Meriç Erkan'ın son hali...

Giriş Tarihi: 14.11.2023 09:10
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Ahu Tuğba’nın sevgilisi olarak tanınmıştı! Meriç Erkan’ın eski halinden eser kalmadı! Adını dahi değiştirdi

Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ve çılgın hareketleriyle bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Meriç Erkan, uzun süre ortadan kaybolmuştu.

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Ahu Tuğba’nın sevgilisi olarak tanınmıştı! Meriç Erkan’ın eski halinden eser kalmadı! Adını dahi değiştirdi

Maneviyata yönelen ve hayatını tamamen değiştiren Erkan, son hali ve açıklamalarıyla gündeme oturdu.

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Ahu Tuğba’nın sevgilisi olarak tanınmıştı! Meriç Erkan’ın eski halinden eser kalmadı! Adını dahi değiştirdi

Cüppe ve sarıklı haliyle gündem olan Meriç Erkan, yaşadığı değişimi anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

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Ahu Tuğba’nın sevgilisi olarak tanınmıştı! Meriç Erkan’ın eski halinden eser kalmadı! Adını dahi değiştirdi

Adını da değiştiren ve artık 'Mahmut' ismiyle hayatını sürdüreceğini açıklayan Erkan, eski hayatından duyduğu pişmanlığı da dile getirdi.

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Ahu Tuğba’nın sevgilisi olarak tanınmıştı! Meriç Erkan’ın eski halinden eser kalmadı! Adını dahi değiştirdi

İlginç dansları ve katıldığı izdivaç programları ile adından söz ettiren Meriç Erkan, "O dönemin yalancısıydım ben" diyerek yaşadıklarını anlattı...