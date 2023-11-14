Ahu Tuğba’nın sevgilisi olarak tanınmıştı! Meriç Erkan’ın eski halinden eser kalmadı! Adını dahi değiştirdi

Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Meriç Erkan, hayatını tamamen değiştirdi. Bir dönem ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Erkan, maneviyata yönelmesinin ardından önce görüntüsünü ardından adını değiştirdi. Bambaşka birine dönen Erkan, yeni adı ve açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. İşte Meriç Erkan'ın son hali...