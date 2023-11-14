3 ay önce evlenmişlerdi! Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan müjdeli haber

"Bu zamana kadar açmadın açmadın, eşimin parası tatlı geldi sanırım. Hiç sorun yok, cumadan pazara 'Karımla vakit geçirmem gerekiyor, ben her hafta sonu alamam' dediğin çocuk için velayet davası açmanı bekliyorum. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim, kim nereden saldıracağını şaşırdı. Neyse, Allah sevdiği kullarına imtihanlar verirmiş, öptük başımıza koyduk."