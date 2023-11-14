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Haberler Galeri 3 ay önce evlenmişlerdi! Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan müjdeli haber

3 ay önce evlenmişlerdi! Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan müjdeli haber

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'ya açtığı davanın ardından sürpriz bir karar almıştı. Kısa süre önce tanıştığı Muhammet Aydın ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. 3 ay önce evlenen çiftten yeni haber geldi. Tayfur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.11.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 09:46
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3 ay önce evlenmişlerdi! Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan müjdeli haber

Şiddet gördüğü ve tehdit edildiği iddiasıyla eski nişanlısı Burak Kalfa'ya dava açan Tuğçe Tayfur, kısa süre sonra sürpriz bir karara imza atmış ve Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

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3 ay önce evlenmişlerdi! Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan müjdeli haber

2. Sayfa programına konuk olan çift, özel hayatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Tayfur, eski eşi Taner Şafak ile evliliğinden olan oğlu Efe hakkında konuşarak; oğlunun yeni eşine baba dediğinden ve biyolojik babasının evine gittiğinde yaşadığı travmalardan bahsetmişti.

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3 ay önce evlenmişlerdi! Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan müjdeli haber

"TRAVMALARIN SEBEBİ ANNESİDİR"

Bu iddiaların ardından Şafak programa telefonla bağlanarak; "Travmatik bir hayat yaşayan ben değilim, oğlumun annesidir. Çarpık ilişkiler yaşayan ben değilim" diye konuşmuştu.

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3 ay önce evlenmişlerdi! Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan müjdeli haber

Tayfur ise bir açıklama yayınlayarak; "Çocuğumun magazinin göbeğine atılmasına asla izin vermeyeceğim. Bir problemi olan varsa devlet orada, mahkeme orada, hukuk orada" diye yazmış ve şöyle devam etmişti:

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3 ay önce evlenmişlerdi! Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan müjdeli haber

"Bu zamana kadar açmadın açmadın, eşimin parası tatlı geldi sanırım. Hiç sorun yok, cumadan pazara 'Karımla vakit geçirmem gerekiyor, ben her hafta sonu alamam' dediğin çocuk için velayet davası açmanı bekliyorum. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim, kim nereden saldıracağını şaşırdı. Neyse, Allah sevdiği kullarına imtihanlar verirmiş, öptük başımıza koyduk."