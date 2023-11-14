14 Kasım 2023, Salı
3 ay önce evlenmişlerdi! Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’dan müjdeli haber
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'ya açtığı davanın ardından sürpriz bir karar almıştı. Kısa süre önce tanıştığı Muhammet Aydın ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. 3 ay önce evlenen çiftten yeni haber geldi. Tayfur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi duyurdu.
Giriş Tarihi: 14.11.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 09:46
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