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Selena’dan sonra ortadan kaybolmuştu! Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali olay

Ekranın en efsane yapımlarından olan Selena'da canlandırdığı Selin karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Demirci, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir ekrandan uzak bir hayat süren Demirci'nin son halini gören şaştı kaldı. İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali...

Giriş Tarihi: 13.11.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 17:01
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Selena’dan sonra ortadan kaybolmuştu! Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali olay

2006-2009 yılları arasında yayınlanan fantastik çocuk dizisi Selena, hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla senelerce adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Selena’dan sonra ortadan kaybolmuştu! Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali olay

Dönemin en çok izlenen yapımlarından olan dizi şimdi ise Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci'nin son haliyle gündem oldu.

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Selena’dan sonra ortadan kaybolmuştu! Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali olay

Cansu Demirci, yıllar sonra ortaya çıktı. Selena'nın ardından adeta sırra kadem basan Demirci'nin son hali ise sosyal medyayı ikiye böldü.

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Selena’dan sonra ortadan kaybolmuştu! Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali olay

Bir kısım "Hiç değişmemiş" derken bir kısmı ünlü ismi tanıyamadıklarını dile getirdi. İşte başta Cansu Demirci olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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Selena’dan sonra ortadan kaybolmuştu! Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali olay

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