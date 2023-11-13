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Selena’dan sonra ortadan kaybolmuştu! Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali olay
Ekranın en efsane yapımlarından olan Selena'da canlandırdığı Selin karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Demirci, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir ekrandan uzak bir hayat süren Demirci'nin son halini gören şaştı kaldı. İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali...
Giriş Tarihi: 13.11.2023 17:01Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 17:01