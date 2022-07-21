Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses’e bir kötü haber daha

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasında Babalar Günü'nde tartışma başlamış, baba oğul mahkemelik olmuştu. İbrahim Tatlıses'in "vurulduğum gün kasayı boşalttı" diye suçladığı oğlu babasına vasi tayin edilmesini istemişti. Mahkeme tarafından mallarına şerh koyulan ünlü türkücüye bir kötü haber daha geldi. İşte detaylar...