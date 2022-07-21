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Haberler Galeri Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses’e bir kötü haber daha

Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses’e bir kötü haber daha

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasında Babalar Günü'nde tartışma başlamış, baba oğul mahkemelik olmuştu. İbrahim Tatlıses'in "vurulduğum gün kasayı boşalttı" diye suçladığı oğlu babasına vasi tayin edilmesini istemişti. Mahkeme tarafından mallarına şerh koyulan ünlü türkücüye bir kötü haber daha geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.07.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 13:57
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Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses’e bir kötü haber daha

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki kriz büyüdü. İbrahim Tatlıses'in Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım sonrası Adalet Sara ve Ahmet Tatlıses'den göndermeli paylaşımlar gelmişti.

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Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses’e bir kötü haber daha

Paylaşımlar sonrası İbrahim Tatlıses eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

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Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses’e bir kötü haber daha

Tatlıses, eski karısının büyü yaptığını ve ilişkisinin bu sebeple bittiğini iddia etmişti.

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Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses’e bir kötü haber daha

Ünlü türkücü aynı zamanda büyük oğlunun ihanetine uğradığını söyleyerek "Vurulduğumda kasayı boşalttı" iddiasında da bulunmuştu.

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Ahmet Tatlıses vasi davası açmıştı! Mahkemeden şok İbrahim Tatlıses’e bir kötü haber daha

Babasının açıklamalarının ardından 'Akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim artmıştır' diyen Ahmet Tatlıses, soluğu mahkemede almıştı.