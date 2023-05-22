Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrılığı kısa sürdü! Alnına yazarak duyurdu

Uzun süredir aşk yaşayan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik iki ay önce ayrılık kararı almıştı. Evlilik hazırlıkları yapan çiftin kararı sevenlerini şoke etmişti. Bugün ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan ikili ilişkilerine bir şans daha verdi. Ahmet Kural barışmayı Çağla Gizem Çelik'i alnına etiketleyerek duyurdu.