22 Mayıs 2023, Pazartesi
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrılığı kısa sürdü! Alnına yazarak duyurdu
Uzun süredir aşk yaşayan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik iki ay önce ayrılık kararı almıştı. Evlilik hazırlıkları yapan çiftin kararı sevenlerini şoke etmişti. Bugün ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan ikili ilişkilerine bir şans daha verdi. Ahmet Kural barışmayı Çağla Gizem Çelik'i alnına etiketleyerek duyurdu.
Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:39
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