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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrılığı kısa sürdü! Alnına yazarak duyurdu

Uzun süredir aşk yaşayan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik iki ay önce ayrılık kararı almıştı. Evlilik hazırlıkları yapan çiftin kararı sevenlerini şoke etmişti. Bugün ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan ikili ilişkilerine bir şans daha verdi. Ahmet Kural barışmayı Çağla Gizem Çelik'i alnına etiketleyerek duyurdu.

Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:39
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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrılığı kısa sürdü! Alnına yazarak duyurdu

Sevilen oyuncu Ahmet Kural, Avukat Çağla Gizem Çelik ile yaklaşık 4 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrılığı kısa sürdü! Alnına yazarak duyurdu

Evlilik hazırlığı yapan çift, geçtiğimiz mart ayında ilişkilerini sonlandırmıştı.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrılığı kısa sürdü! Alnına yazarak duyurdu

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak ilişkisini noktaladığını duyuran oyuncu, "İlişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık" demişti.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrılığı kısa sürdü! Alnına yazarak duyurdu

Ancak gözde çift, ayrılığa sadece iki ay dayanabildi.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrılığı kısa sürdü! Alnına yazarak duyurdu

BARIŞTILAR

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'ten güzel haber geldi. İlişkilerine bir şans daha veren çift, barıştı.