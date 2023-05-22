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Haberler Galeri Sinem Kobal’ın annesi kural bozdu torunlarını ilk kez paylaştı! İşte Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin ve Leyla

Sinem Kobal’ın annesi kural bozdu torunlarını ilk kez paylaştı! İşte Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin ve Leyla

Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal, anne olmasının ardından oyunculuğa ara vermişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci kızını kucağına alan güzel oyuncu ekrana dönüş müjdesi verdi. Sosyal medya paylaşımlarına da hız veren Kobal, hafta sonunu annesi ve kızlarıyla geçirdi. Lalin ve Leyla'yı gözlerden uzak büyüten ünlü çiftten Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal, sosyal medyada kural bozdu ve torunlarıyla pozunu yayınladı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızları...

Giriş Tarihi: 22.05.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 13:47
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Sinem Kobal’ın annesi kural bozdu torunlarını ilk kez paylaştı! İşte Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin ve Leyla

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

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Sinem Kobal’ın annesi kural bozdu torunlarını ilk kez paylaştı! İşte Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin ve Leyla

2020 yılında ilk çocukları Lalin'i kucağına alan çift, geçtiğimiz yıl ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşamıştı.

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Sinem Kobal’ın annesi kural bozdu torunlarını ilk kez paylaştı! İşte Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin ve Leyla

Şimdilerde oyunculuğa geri dönmeye hazırlanan Kobal, hafta sonunu annesi ve iki kızıyla birlikte geçirdi.

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Sinem Kobal’ın annesi kural bozdu torunlarını ilk kez paylaştı! İşte Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin ve Leyla

Kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü çiftten Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal, sosyal medyada kural bozdu ve torunlarıyla pozunu paylaştı.

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Sinem Kobal’ın annesi kural bozdu torunlarını ilk kez paylaştı! İşte Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin ve Leyla

Geçen günlerde 1 yaşına basan Leyla'yı görenler "Ne kadar büyümüş" derken Lalin için "Babasına benziyor" denildi.