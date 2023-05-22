Sinem Kobal’ın annesi kural bozdu torunlarını ilk kez paylaştı! İşte Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin ve Leyla

Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal, anne olmasının ardından oyunculuğa ara vermişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci kızını kucağına alan güzel oyuncu ekrana dönüş müjdesi verdi. Sosyal medya paylaşımlarına da hız veren Kobal, hafta sonunu annesi ve kızlarıyla geçirdi. Lalin ve Leyla'yı gözlerden uzak büyüten ünlü çiftten Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal, sosyal medyada kural bozdu ve torunlarıyla pozunu yayınladı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızları...