Hadise'den "Seni senden çok seviyorum" mesajı! Hadise...

Hadise annesinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"Bugün 20 Şubat, senin doğduğun gün annem. Seni, beni, bizi kimse bilemez. Ben bilirim, sen bilirsin. Bazen zor bazen kolay ama hep el ele. İyi günde, kötü günde yanındayım, yanımdasın. Hala her sahne öncesi sana mesaj atmadan, senden cevap gelmeden rahat etmiyorum. Senin duan olmadan sahneye çıkamıyorum. Seni, senden çok seviyorum. İyi ki doğdun annem..."