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Hadise'den "Seni senden çok seviyorum" mesajı! Hadise...

Aşk haberleri ile gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile gündeme oturdu. Magazin dünyasını peşine takan Hadise, yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. "Seni, senden çok seviyorum" mesajıyla yaptığı paylaşım sonrası dikkatleri üzerine çeken Hadise, sosyal medyayı salladı. İşte annesinin doğum gününü kutlayan Hadise'nin o paylaşımları ve annesi.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 11:52
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Hadise'den Seni senden çok seviyorum mesajı! Hadise...

Yeni bir aşka yelken açan Hadise, magazin dünyanı peşine taktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşulmaya devam eden ünlü popçu, "Seni senden çok seviyorum" mesajıyla dikkat çekti. İşte Hadise'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımları.

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Hadise'den Seni senden çok seviyorum mesajı! Hadise...

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla annesinin doğum gününü kutladı.

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Hadise'den Seni senden çok seviyorum mesajı! Hadise...

Hadise annesinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"Bugün 20 Şubat, senin doğduğun gün annem. Seni, beni, bizi kimse bilemez. Ben bilirim, sen bilirsin. Bazen zor bazen kolay ama hep el ele. İyi günde, kötü günde yanındayım, yanımdasın. Hala her sahne öncesi sana mesaj atmadan, senden cevap gelmeden rahat etmiyorum. Senin duan olmadan sahneye çıkamıyorum. Seni, senden çok seviyorum. İyi ki doğdun annem..."

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Hadise'den Seni senden çok seviyorum mesajı! Hadise...

Hadise'nin annesi ile olan pozları sonrası ünlülerin anneleriyle olan fotoğrafları merak konusu oldu. İşte ünlülerin anneleri ile olan pozları.

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Hadise'den Seni senden çok seviyorum mesajı! Hadise...

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