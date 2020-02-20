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Hadise'den "Seni senden çok seviyorum" mesajı! Hadise...
Aşk haberleri ile gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile gündeme oturdu. Magazin dünyasını peşine takan Hadise, yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. "Seni, senden çok seviyorum" mesajıyla yaptığı paylaşım sonrası dikkatleri üzerine çeken Hadise, sosyal medyayı salladı. İşte annesinin doğum gününü kutlayan Hadise'nin o paylaşımları ve annesi.
Giriş Tarihi: 20.02.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 11:52
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