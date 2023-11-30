30 Kasım 2023, Perşembe
İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki’den olay paylaşım! Aşk yeniden mi?
Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayıran Hacıoğlu, eski eşinin paylaşımıyla gündeme oturdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İsmail Hacıoğlu'nun doğum gününü kutlayan Kumarki'nin sözleri akıllara 'Aşk yeniden mi?' sorusunu getirdi. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:38
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