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İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki’den olay paylaşım! Aşk yeniden mi?

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayıran Hacıoğlu, eski eşinin paylaşımıyla gündeme oturdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İsmail Hacıoğlu'nun doğum gününü kutlayan Kumarki'nin sözleri akıllara 'Aşk yeniden mi?' sorusunu getirdi. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:38
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İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi Duygu Kumarki’den olay paylaşım! Aşk yeniden mi?

İsmail Hacıoğlu, Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu.

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İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi Duygu Kumarki’den olay paylaşım! Aşk yeniden mi?

Aynı yıl kızları Yemin dünyaya gelmişti. Ancak çiftin evliliğine 2020 yılında gölge düşmüştü.

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İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi Duygu Kumarki’den olay paylaşım! Aşk yeniden mi?

Duygu Kumarki, evliliklerinin bitmesinin nedeni olarak Merve Çağıran'ı göstermişti.

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İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi Duygu Kumarki’den olay paylaşım! Aşk yeniden mi?

Merve Çağıran ise "Yuva yıkan kadın değilim" diyerek iddiaları yalanladı, bir süre daha İsmail Hacıoğlu ile ilişkisine devam etti. Ancak Hacıoğlu ile Çağıran'ın da ilişkisi uzun sürmedi.

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İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi Duygu Kumarki’den olay paylaşım! Aşk yeniden mi?

İsmail Hacıoğlu daha sonra gönlünü yine bir meslektaşına kaptırmıştı.