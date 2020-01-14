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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen’in eşi bakın kimmiş!

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Ateş karakteriyle ekranlara dönen Timuçin esen sosyal medyanın da gündemine oturdu. Hekimoğlu'nda, zekasıyla kendisine hayran bırakan bir tıp dehasını canlandıran Timuçin Esen'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri 'Timuçin Esen evli mi?' sorusuna cevap aramaya başladı. 2012 yılında evlenen Timuçin Esen'in eşi merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen'in merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 17:34
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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen’in eşi bakın kimmiş!

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Ateş karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Timuçin Esen'in eşi merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen’in eşi bakın kimmiş!

AKIN AKINÖZÜ VE SEVGİLİSİ SANDRA

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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen’in eşi bakın kimmiş!

Aras Bulut İynemli uzun süredir meslektaşı Bige Önal ile aşk yaşıyor.

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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen’in eşi bakın kimmiş!
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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen’in eşi bakın kimmiş!