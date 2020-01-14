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Hekimoğlu’nun Ateşi Timuçin Esen’in eşi bakın kimmiş!
Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Ateş karakteriyle ekranlara dönen Timuçin esen sosyal medyanın da gündemine oturdu. Hekimoğlu'nda, zekasıyla kendisine hayran bırakan bir tıp dehasını canlandıran Timuçin Esen'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri 'Timuçin Esen evli mi?' sorusuna cevap aramaya başladı. 2012 yılında evlenen Timuçin Esen'in eşi merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen'in merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 14.01.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 17:34
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