Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy restoran zinciri satın aldı!

Restoranın dekorasyonu için Miami'nin en ünlü iç mimarlarından Kobi Karp ile çalışıyormuş. Şehrin en iddialı restoranlarından biri olacakmış.Bu arada karı-koca restoranlarını çalıştırmaya da başlamışlar. İkisi de her gün restoranların başında duruyormuş. Vallahi bravo; Allah yollarını açık etsin.