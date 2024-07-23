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Adını Feriha Koydum'un Hande'siydi! Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy restoran zinciri satın aldı!

Adını Feriha Koydum dizisinde Hande karakteriyle hafızalara kazınan Ceyda Ateş, oyunculuğu bırakıp, bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. 2018 yılında Miami'de Buğra Toplusoy ile evlenen Ateş'in 2020 yılında da kızı Talia'yı kucağına aldı. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, işleri büyüttü. Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy Miami'de restorancı oldu. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 10:17
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Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy restoran zinciri satın aldı!

İşadamı Buğra Toplusoy ile evlenip ABD'ye yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla yurt dışındaki yaşamını takipçileriyle paylaşıyor.

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Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy restoran zinciri satın aldı!

Günaydın yazarı Bülent Cankurt şu şekilde yazdı:

2014 yılında, aile şirketini bırakıp oyuncu sevgilisi Ceyda Ateş ile Amerika'ya giden, Buğra Toplusoy, orada mutlu bir aile ve iyi bir hayat kurmayı başardı. Buğra Toplusoy ile Ceyda Ateş, 2018 yılında Miami'de evlendi ve 2020 yılında da kızları Talia'yı kucaklarına aldılar.

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Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy restoran zinciri satın aldı!

Ceyda Ateş, sosyal medya ve Youtube'dan para kazanırken Buğra Toplusoy ise kendi işini kurdu.Buğra Toplusoy'un şimdi de Miami'de restorancılığa soyunduğunu öğrendim.

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Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy restoran zinciri satın aldı!

Ünlü restoran zincirinin Miami'deki iki şubesini satın almış.Bununla da yetinmemiş ve şık bir Meksika restoranı açmak için de kolları sıvamış.

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Adını Feriha Koydum’un Hande’siydi! Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy restoran zinciri satın aldı!

Restoranın dekorasyonu için Miami'nin en ünlü iç mimarlarından Kobi Karp ile çalışıyormuş. Şehrin en iddialı restoranlarından biri olacakmış.Bu arada karı-koca restoranlarını çalıştırmaya da başlamışlar. İkisi de her gün restoranların başında duruyormuş. Vallahi bravo; Allah yollarını açık etsin.