23 Temmuz 2024, Salı
Adını Feriha Koydum'un Hande'siydi! Ceyda Ateş ile eşi Buğra Toplusoy restoran zinciri satın aldı!
Adını Feriha Koydum dizisinde Hande karakteriyle hafızalara kazınan Ceyda Ateş, oyunculuğu bırakıp, bambaşka bir hayat yaşamaya başladı. 2018 yılında Miami'de Buğra Toplusoy ile evlenen Ateş'in 2020 yılında da kızı Talia'yı kucağına aldı. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, işleri büyüttü. Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy Miami'de restorancı oldu. İşte haberin detayları...
Giriş: 23.07.2024 10:17
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